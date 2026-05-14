第2子出産・紗綾、休養から復帰へ「SNSも再開します!!」 性別もサラッと明かす 出産発表から「完全休養」していた
タレントの紗綾が14日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産後の休養から復帰を発表した。
【写真】性別もサラッと明かす第2子とともに休養から復帰を伝えた紗綾
今年3月に第2子出産を発表。「産後1ヶ月間は、完全休養します」と伝えていた。今回、「産後2ヶ月休養させていただき、SNSも再開します!!」と報告。「産後1ヶ月は、義実家へお邪魔し家事全般から長女の送り迎えなど義父母、旦那、長女に沢山協力してもらってっかり横になって休ませてもらいました」とした。
「義母からは『臓器が重力で下に降りてきちゃうから、とにかく横になることが大切』『目も休めた方がいいからスマホもTVも文字を読むことも今は控えた方が良い』とたくさんアドバイスをいただき実践しました」と振り返り、「おかげで体の回復に専念でき、次女もすくすくと元気に育っています」と伝え、「（あ、第二子は女の子です）」とさらっと性別を明かした。
紗綾は1993年11月15日生まれ、福岡県出身。小学生時代にグラビアデビューし、DVD『紗綾 さあや11歳』で話題を呼んだ。グラビアやタレント活動とともに、北九州特命観光大使を務めるなど、地元振興にも積極的に取り組んでいる。2022年5月21日に、自身のツイッターを更新し、かねてから交際していた男性と結婚。同年9月に自身のインスタグラムを通じて、第1子女児出産を発表した。25年11月に第2子妊娠、3月17日に出産を報告していた。
【写真】性別もサラッと明かす第2子とともに休養から復帰を伝えた紗綾
今年3月に第2子出産を発表。「産後1ヶ月間は、完全休養します」と伝えていた。今回、「産後2ヶ月休養させていただき、SNSも再開します!!」と報告。「産後1ヶ月は、義実家へお邪魔し家事全般から長女の送り迎えなど義父母、旦那、長女に沢山協力してもらってっかり横になって休ませてもらいました」とした。
紗綾は1993年11月15日生まれ、福岡県出身。小学生時代にグラビアデビューし、DVD『紗綾 さあや11歳』で話題を呼んだ。グラビアやタレント活動とともに、北九州特命観光大使を務めるなど、地元振興にも積極的に取り組んでいる。2022年5月21日に、自身のツイッターを更新し、かねてから交際していた男性と結婚。同年9月に自身のインスタグラムを通じて、第1子女児出産を発表した。25年11月に第2子妊娠、3月17日に出産を報告していた。