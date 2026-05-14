timelesz篠塚大輝、“憧れの芸人”小籔千豊と共演 初対面のあいさつをツッコまれる「Vシネマのヤクザの下っ端みたい」
お笑いコンビ・かまいたちが出演するMBSのバラエティー『かまいたちの知らんけど』（深夜0：28〜1：28）16日放送回では、小籔千豊、timelesz・篠塚大輝、本田望結、蛙亭・イワクラをゲストに迎え、「小籔千豊崇拝バスツアー！」を届ける。
【番組カット】ロケバスの中で…大爆笑する篠塚大輝
「小籔千豊崇拝バスツアー！ ありがたいお言葉をいただいて幸せになろう、知らんけど」と題した今回、移動中のロケバスの中でトークを繰り広げる。幅広い交友関係で知られ、数多くの後輩から慕われる小籔から心に響く名言が飛び出すのか。小籔と親交の深い濱家をはじめ、イワクラや本田が集うなか、篠塚は今回が小籔と初共演となる。
以前から小籔を「憧れの芸人」として公言し、敬愛する篠塚は「はじめましてです」と緊張の面持ちを見せる。対する小籔は、初対面となる篠塚の様子を「Vシネマのヤクザの下っ端みたいなあいさつやった」とイジり、笑わせる。
一方、小籔との交流歴で先輩にあたるイワクラは、篠塚の出演について「どういうこと？」と戸惑いを覚えたと述べ、初対面の篠塚とのあいさつ時に「小籔さんとはどういったご関係？」とマウントを取る行動に出たと告白。篠塚が「すごい探りを入れられた」「『新喜劇とか入ってたんですか？』と聞かれた」とタジタジになったエピソードを披露し、小籔らは爆笑する。
まずは、「小籔を崇拝し始めたきっかけ」について、本田が「もともとは小籔さんが芸能界で唯一苦手だった」と切り出す。それが番組での共演を機に一転し、「師匠」と仰ぐようになった心境の変化を振り返る。また濱家は「もともと山内（健司）が小籔さんに可愛がってもらってて」とかまいたちとの関係性について触れ、小籔は濱家（隆一）から「山内を切って僕を連れて行ってください」とせがまれていたことを回想する。さらに濱家は、小籔と食事に行きたいあまり、小籔にまつわる山内の愚痴を告げ口したエピソードをぶっちゃける。
そして一同はグルメな小籔がハマっている東京・中目黒のパン屋へ。絶品パンを絶賛する面々に、小籔がおいしいお店の見つけ方を熱心に説明する。皆が真剣に聞き入る中、山内は「話が長いな」とダメ出しをする。
次の移動先へ向かう車中では、「小籔さん、コレだけはヤメて！」をテーマに、あえて提言したいことを発表し合う。イワクラが「私１個あるかもしれない」と一番に名乗りを上げるほか、篠塚が「今日お会いして１個思ったことがあります」と率直な思いを口にすると、小籔が「俺はやってもうたな」と反省の弁を述べる一幕も。
最後は本田の希望でボウリング場へ。かまいたち、小籔＆篠塚、イワクラ＆本田チームに分かれてペアマッチが行われる。本気のボウリング対決では、山内が濱家と抱き合って歓喜する白熱の展開に…。
【番組カット】ロケバスの中で…大爆笑する篠塚大輝
「小籔千豊崇拝バスツアー！ ありがたいお言葉をいただいて幸せになろう、知らんけど」と題した今回、移動中のロケバスの中でトークを繰り広げる。幅広い交友関係で知られ、数多くの後輩から慕われる小籔から心に響く名言が飛び出すのか。小籔と親交の深い濱家をはじめ、イワクラや本田が集うなか、篠塚は今回が小籔と初共演となる。
一方、小籔との交流歴で先輩にあたるイワクラは、篠塚の出演について「どういうこと？」と戸惑いを覚えたと述べ、初対面の篠塚とのあいさつ時に「小籔さんとはどういったご関係？」とマウントを取る行動に出たと告白。篠塚が「すごい探りを入れられた」「『新喜劇とか入ってたんですか？』と聞かれた」とタジタジになったエピソードを披露し、小籔らは爆笑する。
まずは、「小籔を崇拝し始めたきっかけ」について、本田が「もともとは小籔さんが芸能界で唯一苦手だった」と切り出す。それが番組での共演を機に一転し、「師匠」と仰ぐようになった心境の変化を振り返る。また濱家は「もともと山内（健司）が小籔さんに可愛がってもらってて」とかまいたちとの関係性について触れ、小籔は濱家（隆一）から「山内を切って僕を連れて行ってください」とせがまれていたことを回想する。さらに濱家は、小籔と食事に行きたいあまり、小籔にまつわる山内の愚痴を告げ口したエピソードをぶっちゃける。
そして一同はグルメな小籔がハマっている東京・中目黒のパン屋へ。絶品パンを絶賛する面々に、小籔がおいしいお店の見つけ方を熱心に説明する。皆が真剣に聞き入る中、山内は「話が長いな」とダメ出しをする。
次の移動先へ向かう車中では、「小籔さん、コレだけはヤメて！」をテーマに、あえて提言したいことを発表し合う。イワクラが「私１個あるかもしれない」と一番に名乗りを上げるほか、篠塚が「今日お会いして１個思ったことがあります」と率直な思いを口にすると、小籔が「俺はやってもうたな」と反省の弁を述べる一幕も。
最後は本田の希望でボウリング場へ。かまいたち、小籔＆篠塚、イワクラ＆本田チームに分かれてペアマッチが行われる。本気のボウリング対決では、山内が濱家と抱き合って歓喜する白熱の展開に…。