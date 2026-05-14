そら豆は「さや」のまま買うのが正解。名の由来から栄養、プロ直伝の下ごしらえまで

店頭にそら豆が並び始めると、初夏の訪れを感じますよね。ほくほくとした食感と、ほんのり青い香りが魅力の旬野菜。実は、たんぱく質やビタミン類などを含む、栄養豊富な食材でもあります。

今回は、そんなそら豆の名前の由来や栄養、よりおいしく楽しむための下ごしらえのコツをご紹介します。

そら豆とは？

そら豆の名前の由来

空に向かってさやがつくことからその名がついたといわれている「そら豆」。ほんのり青い香りが特徴で、塩ゆでにしたり、さやごと焼いたりしてシンプルに豆の味を楽しむのもこの季節ならでは。

そら豆の栄養

植物性たんぱく質のほか、代謝を助けるビタミンB1・B2や鉄をバランスよく含み、栄養価が高いのも魅力です。

下ごしらえの方法

そら豆はさやから取り出すと、急速に味が落ちるので、さやつきを買うのがおすすめ。取り出した豆をパックしたものは、買ったその日に使いきりましょう。

ゆでるときは、黒い筋にそって浅い切り目を入れると火の通りがよくなります。塩ひとつまみを加えた熱湯で3分ほどゆで、水にとってざるに上げ、粗熱を取ります。

塩ゆでも、さや焼きも、旬のそら豆ならではのおいしさ。初夏の味覚を、思いきり堪能してください。

（『オレンジページ』2022年6月2日号より）