テクニカルポイント ドル円 ２１日線ターゲット テクニカルポイント ドル円 ２１日線ターゲット

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160.66 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

158.85 エンベロープ1%上限（10日間）

158.82 一目均衡表・雲（上限）

158.25 21日移動平均

157.93 現値

157.88 一目均衡表・基準線

157.41 100日移動平均

157.27 10日移動平均

156.50 一目均衡表・転換線

156.32 一目均衡表・雲（下限）

155.85 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.70 エンベロープ1%下限（10日間）

154.52 200日移動平均



当局防衛ラインとして意識される１５８円手前での推移。超えると２１日線のある１５８．２５円がターゲット。

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