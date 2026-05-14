160.66　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.85　エンベロープ1%上限（10日間）
158.82　一目均衡表・雲（上限）
158.25　21日移動平均
157.93　現値
157.88　一目均衡表・基準線
157.41　100日移動平均
157.27　10日移動平均
156.50　一目均衡表・転換線
156.32　一目均衡表・雲（下限）
155.85　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.70　エンベロープ1%下限（10日間）
154.52　200日移動平均

当局防衛ラインとして意識される１５８円手前での推移。超えると２１日線のある１５８．２５円がターゲット。