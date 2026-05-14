テクニカルポイント ドル円 ２１日線ターゲット
160.66 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.85 エンベロープ1%上限（10日間）
158.82 一目均衡表・雲（上限）
158.25 21日移動平均
157.93 現値
157.88 一目均衡表・基準線
157.41 100日移動平均
157.27 10日移動平均
156.50 一目均衡表・転換線
156.32 一目均衡表・雲（下限）
155.85 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.70 エンベロープ1%下限（10日間）
154.52 200日移動平均
当局防衛ラインとして意識される１５８円手前での推移。超えると２１日線のある１５８．２５円がターゲット。
158.85 エンベロープ1%上限（10日間）
158.82 一目均衡表・雲（上限）
158.25 21日移動平均
157.93 現値
157.88 一目均衡表・基準線
157.41 100日移動平均
157.27 10日移動平均
156.50 一目均衡表・転換線
156.32 一目均衡表・雲（下限）
155.85 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.70 エンベロープ1%下限（10日間）
154.52 200日移動平均
当局防衛ラインとして意識される１５８円手前での推移。超えると２１日線のある１５８．２５円がターゲット。