ドラマ『リボーン』主人公に突然の悲劇！不穏なラストから“波乱始まる2019年”に突入

高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と、正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んでいるドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本作は、新興IT企業「NEOXIS」の社長である主人公・光誠が、何者かに階段から突き落とされ、気がつくと2026年から2012年の世界に遡っていたところからスタート。さらに光誠は、自分が立ち退きを進めていた寂れた商店街に生きる男・英人に“転生”しており、人生をやり直す羽目になった男の“再生《リボーン》の物語”が描かれている。

5月12日（火）に放送された第5話のラストでは、順調に転生生活を過ごしていた光誠に、予想外の事態が起こり…。

（※以下、第5話のネタバレがあります）

【映像】楽しい祭りが一転…衝撃のラストへ

◆「この時間がずっと続いてほしいと願っていた」

第5話では、重要な交渉が控えるなか、秘書である野本英梨（横田真悠）の手違いで、“この時代の光誠”が海外出張に行ってしまうというハプニングが発生。

その結果、英人に転生中の光誠が、英梨から“この時代の光誠”の影武者として交渉に臨んでほしいと頼まれる展開となった。

こうして光誠は、“この時代の光誠”として振る舞いつつ、転生前の世界の記憶通りに交渉を成功させようと試みる。しかし、交渉の途中から自分の記憶とは違う展開が発生し、光誠は大ピンチに。それでも何とか乗り切り、交渉を成功させるのだった。

そしてラストでは、あかり商店街の面々と祭りに参加し、楽しそうに踊る光誠。

このまま第5話は一件落着…と思われたそのとき、「なぜか僕は、この時間がずっと続いてほしいと願っていた」というモノローグから、突然光誠の体がよろけ、そのまま地面に倒れてしまった。

そこから一気に時が流れていき、時代は、転生前の世界で光誠の孤独が加速し始めた2019年に突入。そして場面が変わると、病院で寝ていた光誠が目を覚ますところで第5話は終了した。