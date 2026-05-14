徳島ガンバロウズが青山晃也との契約継続を発表…4シーズン目に向けて「目標はぶらさず優勝」

5月14日、B3に所属する徳島ガンバロウズは、青山晃也との2026－27シーズンの選手契約（継続）を締結したことを発表した。

27歳の青山は宮崎県出身で、185センチ85キロのシューティングガード。福岡大学を卒業後、2023－24シーズンに徳島に加入した。3シーズン目となる今シーズンは52試合に出場し、平均5.1得点1.8リバウンドを記録した。

今回の契約継続の発表にあたり、同選手は「2026－27シーズンも徳島ガンバロウズでプレーさせて頂くことになりました。臼木社長をはじめ球団関係者の皆様、パートナー企業の皆様に感謝致します。今シーズンは、プレーオフQF敗退というすごく悔しい思いをしました。ブースターの皆様の期待に応えられなかったことや自分達の目標としていた優勝に届かなかったこと。しかし、ここまで全力で戦えたのは皆様の熱い応援がいつもあったからです。本当にありがとうございます。2026-27シーズンから新リーグとなり、今まで以上にタフなシーズンになると思います。目標はぶらさず優勝を徳島の皆様と分かち合えるよう頑張ります。今シーズンも応援よろしくお願いします」とコメントした。



























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