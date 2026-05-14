図太く堂々戦うDF倉橋幸暉(鹿島ユース)は「負けたら終わりだからこそ勇気を持つ」
AFC U17アジア杯サウジアラビア2026は5月13日までにグループステージの全日程を消化。U-17日本代表を含む8強が出揃った。
この8強がそのまま今年11月にカタールで開幕するU-17ワールドカップへ出場することとなるが、その前にアジアNo.1を決する戦いがクライマックスを迎えることになる。
日本にとってのグループステージ最終戦の翌日となった13日は夕方からトレーニングを実施。第3戦で出場機会のなかった、あるいは出場時間が短かった選手たちのみがグラウンドに出ての練習を実施。残りのメンバーはホテルに残ってリカバリーメニューを消化する形となった。
U-17中国代表との第2戦で3バックの中央に入ってハイパフォーマンスを見せていたDF倉橋幸暉(鹿島ユース)は元気にこの練習へ参加した選手の一人。「コンディションは上がってきています」と語るように、精力的な動きを見せていた。
第2戦のプレーに「自分的にも結構手応えがある」状態だけに、表情も明るい。「声も出せていたし、戦う姿勢というのを見せられたと思います。失点してしまったのは悔しいんですけど、自分のプレーは見せられたと思っています」と胸を張って振り返った。
海外で長くホテル暮らしを続けていると食が細くなってしまう選手も多いが、倉橋は「むしろ体重は増えたりしています」と笑って言うように、しっかり食べられているとも言う。通常の練習以外に筋トレなども入れつつ、しっかり調整を続けてきた。
ここまでDF熊田佳斗(大宮)と交互に起用されており、お互いがお互いのことを「ライバル」と呼ぶ関係性ができている。「日常生活では仲良くやっているんですけど、やっぱりライバルなんで、いい競り合いができているし、俺にとって凄く良い関係だと思っています」と言う。
準々決勝で対戦するU-17タジキスタン代表とは広島で今年2月に開催された「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」の第1戦で対戦済み。この試合で倉橋は後半開始から投入されており、そのサッカーは肌で体感している。
「ちょっと強いイメージはある」と語るように、当時はホームの利がある状況ながら大苦戦を強いられ、1-0の辛勝という結果だった。倉橋自身も「身体能力のあるFWがいた」と、対戦時は対応に少し苦しんだ印象も残っている。ただ逆に言えば、一度体感している分、DFとしてはイメージしやすい部分も大きいようだ。
準々決勝で出番があるかはまだわからないが、「負けたら終わりなんで、もうビビらずに勇気を持って目の前の相手を潰していければと思っています。あとはロングパスも自分の武器なのに出せていないので、次は絶対に通したいです」と早くも意気込む。
鹿島魂を持つCBは、負けたら終わりのノックアウトステージでのキーマンになるかもしれない。
(取材・文 川端暁彦)
この8強がそのまま今年11月にカタールで開幕するU-17ワールドカップへ出場することとなるが、その前にアジアNo.1を決する戦いがクライマックスを迎えることになる。
日本にとってのグループステージ最終戦の翌日となった13日は夕方からトレーニングを実施。第3戦で出場機会のなかった、あるいは出場時間が短かった選手たちのみがグラウンドに出ての練習を実施。残りのメンバーはホテルに残ってリカバリーメニューを消化する形となった。
第2戦のプレーに「自分的にも結構手応えがある」状態だけに、表情も明るい。「声も出せていたし、戦う姿勢というのを見せられたと思います。失点してしまったのは悔しいんですけど、自分のプレーは見せられたと思っています」と胸を張って振り返った。
海外で長くホテル暮らしを続けていると食が細くなってしまう選手も多いが、倉橋は「むしろ体重は増えたりしています」と笑って言うように、しっかり食べられているとも言う。通常の練習以外に筋トレなども入れつつ、しっかり調整を続けてきた。
ここまでDF熊田佳斗(大宮)と交互に起用されており、お互いがお互いのことを「ライバル」と呼ぶ関係性ができている。「日常生活では仲良くやっているんですけど、やっぱりライバルなんで、いい競り合いができているし、俺にとって凄く良い関係だと思っています」と言う。
準々決勝で対戦するU-17タジキスタン代表とは広島で今年2月に開催された「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」の第1戦で対戦済み。この試合で倉橋は後半開始から投入されており、そのサッカーは肌で体感している。
「ちょっと強いイメージはある」と語るように、当時はホームの利がある状況ながら大苦戦を強いられ、1-0の辛勝という結果だった。倉橋自身も「身体能力のあるFWがいた」と、対戦時は対応に少し苦しんだ印象も残っている。ただ逆に言えば、一度体感している分、DFとしてはイメージしやすい部分も大きいようだ。
準々決勝で出番があるかはまだわからないが、「負けたら終わりなんで、もうビビらずに勇気を持って目の前の相手を潰していければと思っています。あとはロングパスも自分の武器なのに出せていないので、次は絶対に通したいです」と早くも意気込む。
鹿島魂を持つCBは、負けたら終わりのノックアウトステージでのキーマンになるかもしれない。
(取材・文 川端暁彦)