「30日後に結婚します」。そんな衝撃の宣言から幕を開ける究極の期限付き婚活リアリティショー『時計じかけのマリッジ』が、4月28日についに開幕した。参加するのは、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の女性3人。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、ABEMA現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）だ。

（関連：【画像あり】あやか（中野綾香）を取り巻く三角関係）

舞台は夜景を望む豪華な“ハウス”。平均年収2,000万円超え・ルックス抜群の男性30名が彼女たちを迎えた。腕時計型のカウントダウンが結婚式までの30日間を刻み続けるなか、女性が合鍵を渡し男性がハウスに来れば即座に「0日婚約」が成立。さらに29日間の同棲がスタートする仕組みで、合鍵を受け取ってもらえなければ、その相手とは二度と会えない。

指南役は辛口の婚活アドバイザー・植草美幸氏、MCはサバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務める。今回は、婚約者をキープしたまま新たな相手と出会う“婚活仮面舞踏会”が開催された、5月12日放送の第3話を振り返っていきたい。

■“仮面舞踏会”で新たな出会い 「女の勘」で全員が目当ての男性と対面へ

第3話で用意されたのは、素顔を隠した男性たちと出会う“婚活仮面舞踏会”。女性たちは新しい男性をそれぞれ3名ずつ指名し、会話できるチャンスは3回。最後に最も気になった1名を指名すると、その相手の顔と名前を知ることができる仕組みだ。

なつえが気になっていたのは、月10万円で暮らす国際起業家のレオ。年収は30位で、現在0日婚約中・年収1位のチェンとは真逆のタイプだ。「どんな感覚で話す方なんだろうとすごく気になる」と興味を示すなつえに対し、チェンは「ほかの男性に靡く可能性はゼロ」「負けるわけない」と自信を見せる。

一方、ゆかが気になっていたのはキョウスケ。年収12位で、プロフィールには「仕事が充実しているので結婚したい」と書かれていた。ゆか自身も、自分が番組に参加した理由と近いものを感じた様子。あやかは、7店舗を経営する花屋オーナーのA・ダイチを探す。髭のある男性を選ぶ彼女に、婚約者のショウゴ（建築会社経営）は「率直にいうと、ヒゲが生えてて僕と似てるっていうか」と複雑な表情を見せる。

仮面舞踏会では、なつえとゆかが会話をしながらお目当ての男性を探す一方、あやかは赤耳のネコを3回中2回も指名。「スカーフがお花みたいになってたんですよ。当たってるなって感じでした」と、早くもダイチを見つけた様子だ。これにはスタジオのエルフ・荒川も「始まるぞ、何かが」と反応する。

ゆかは、軽井沢が好きなど共通点の多かった青耳のネコを指名し、見事に目当てのキョウスケを当てた。「会ってみたいとずっと思ってて、そうしたら今日会えました」と喜ぶゆか。なつえは、まだ話していないオレンジ耳のネコを指名する。「レオさんを探そうと思って。まっすぐ立ってて、誠実そうな人を選びました」と話すが、その相手はなんとレオ本人。3人全員がお目当ての相手を引き当てる展開に、スタジオでも「やっぱ女の勘ってすごいね！」と驚きの声が上がる。

気になっていたダイチと顔を合わせたあやかは、早々に年収を確認。彼から「1300（万円）くらいですね」と聞くと、「なるほどね、頑張れる？」と踏み込んでいく。さらに、「（ショウゴと）3人で住みたい」とまで言い出し、かなり好感触な様子だ。

ただし、今回の鍵になるのは、婚約者から“KEEPデート”の許可を得なければならないこと。ショウゴは、「行っておいでって送り出すしかないよね」と受け入れる。ただ、あやかから「何したらダメとかってある？」「チューとかしたら？」と聞かれたことに対しては、「“（それ）言う？”と思って」「“何考えてるんやろ？”って思いました」と本音も。森香澄も「揺さぶりたいだけだと思うんだよな」と、あやかの心理を読み解いていた。

一方、なつえから相談を受けたチェンは少し嫉妬を見せながらも、すぐに「お金を稼ぐのって人間性も出るので。心配することは全くない。異文化交流だと思ってる」と切り替える。

ゆかも、S・リョウ（大手勤務・モデル）に相談する。リョウは「俺との関係は破談になる。それを覚悟してでも行きたいなら」と告げ、「行ってほしくないけどね」と本音を漏らす。最後には「大丈夫」と送り出したものの、その表情はまったく大丈夫そうではない。

■子ども、金銭感覚、価値観……“KEEPデート”で3人が再確認した、結婚の条件

それぞれ新しい相手とのデートでは、また違う相性が見えてくる。あやかは年齢のこともあり、子どもができなかったとしても平気かをダイチに確認。ダイチが平気だと答えると、あやかは「めっちゃいいって思っちゃう」と笑顔を見せる。ダイチも「会えたのがうれしいなと思う」「顔可愛かったね」と終始穏やかで、あやかは「本当に悪いところが一つもない」と気持ちが大きく揺れる。

ゆかとキョウスケのデートでは、共同生活のなかで初めて呼び捨てにする場面も。「会えて本当によかった。思ってたのといい意味で違う」とゆかは好印象を抱く。一方で、キョウスケは年収5位の4000万円。金銭感覚や生活レベルの違いに、ゆかは少し不安も感じているようだ。

バーでのデートを楽しんたなつえとレオは、好きなタイプなど恋愛観が似ており、なつえは「想像より楽しい方だし、聞けば聞くほどちょっと自分と価値観が同じなのかな」と惹かれていく。ただし、植草氏のマリッジメモはかなり厳しい。「夢を追いかけたい」を理解できる女性は、学生時代からの恋人や付き合いが長い人に限られるため、結婚を考えるには厳しいとバッサリ。

“3高”のチェンか、夢追い人のレオか。少女漫画のような正反対の2人に、スタジオの意見も割れる。荒川は「絶対チェン」「未来のお金より今の口座を見せてください」と断言し、森香澄は「私レオさんだと思ってた」と反応を見せた。

やがて、0日婚約を希望するかどうかの決断の時間へ。最終的に、なつえはチェンとの継続を選ぶ。ゆかもまた、S・リョウとの継続を選択。キョウスケについては「自分がちょっと無理して生活する未来が浮かんだ」と話し、「リョウくんとの生活を終わらせてまで、次の人に行くって決断ができなかった」と合鍵を渡さなかった。

そしてあやかも、ショウゴとの継続を選ぶ。ダイチからのバラの花束のサプライズには涙を見せ、「もうちょっと早く出会ってたら違ったのかな？」と未練をにじませつつも、今は一緒に住んで向き合っているショウゴと、もう少し納得いくまで向き合いたいと判断。

一方で継続が決まった瞬間、あまり感情を見せなかったショウゴの反応は、あやかが期待していたものとは少し違っていたようにも見える。「たまにくれる安心みたいなものをショウゴくんは持ってて」と感じていたからこそ、そこで大きく喜ぶ姿が見えなかったことに、あやかは「私間違えたのかな？」「なんかショックだったかも」と少し引っかかりを覚えたようだ。

なお、MC延長戦では「結婚したら幸せになりそうだなと思う芸能人」というトークも。森香澄がアンタッチャブル・柴田英嗣の名前を挙げると、高橋から「芸人の名前出すのって置きに行ってる。本気を見せてほしい」とツッコまれ、あらためて藤木直人の名前を挙げた。共演時、待機時間に芸人も多くいるなかで場を回していた姿が印象的だったという。

惹かれる相手が現れても、生活や条件、すでに始まっている関係を手放せるかは別問題。0日婚約の重みが、少しずつ現実のものとなった3話。次回予告では、婚約関係が崩れ始める気配に加え、3人の友人たちがアドバイス役として登場するようだ。4話では、本人同士だけでは見えなかった本音や迷いも浮かび上がってくるのかもしれない。

（文＝すなくじら）