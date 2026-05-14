雪印メグミルク<2270.T>が大幅反発している。午前１１時ごろに、上限を４００万株（自己株式を除く発行済み株数の６．５８％）、または１００億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は５月１５日から来年３月１２日までで、取得した相当数については消却する。



同時に、２７年３月期連結業績予想を発表しており、売上高６４５０億円（前期比４．７％増）、営業利益２１０億円（同１５．０％増）を見込む。前年に実施した価格改定効果に加えて、プロモーション施策やマーケティングの強化によって機能性表示食品など収益性の高い商品の販売拡大を狙う。なお、純利益は前期に政策保有株式の売却益を計上した反動などで２４５億円（同２５．５％減）と減益を見込む。



２６年３月期決算は、売上高６１５７億６１００万円（前の期比微減）、営業利益１８２億６６００万円（同４．５％減）、純利益３２８億９７００万円（同２．４倍）だった。２度の価格改定で想定以上に物量が減少したことなどが響いたほか、ブランド浸透諸施策や１００周年記念イベント実施による経費の増加などが利益を圧迫した。



出所：MINKABU PRESS