デトロイト・ピストンズ vs クリーブランド・キャバリアーズ

日付：2026年5月14日（木）

開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）

最終スコア：デトロイト・ピストンズ 113 - 117 クリーブランド・キャバリアーズ

NBAのデトロイト・ピストンズ対クリーブランド・キャバリアーズがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。

第1クォーターはデトロイト・ピストンズがリードし29-27で終了する。

第2クォーターはデトロイト・ピストンズが試合を有利に運び60-52で終了する。

第3クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが逆転し80-84で終了する。

第4クォーターはデトロイト・ピストンズが試合を有利に運び103-103で終了する。

オーバータイム1回目はクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び113-117で終了する。

試合はクリーブランド・キャバリアーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 12:25:04 更新