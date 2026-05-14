山下智久『DIME』7月号の表紙に登場＆撮り下ろし10Pインタビュー！映画『正直不動産』とコラボした不動産特集も

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山下智久が『DIME』7月号（5月15日発売）表紙に登場。誌面には、山下が主演を務める映画『正直不動産』とのコラボによる不動産特集が掲載される。

■山下智久は映画『正直不動産』で嘘をつけなくなった営業マンを熱演

情報非対称性の象徴とも言える不動産業界。山下智久が嘘をつけなくなった営業マン、永瀬財地を演じるTVドラマ『正直不動産』が、ついにスクリーンへ。

DIME最新号では、本作との総力コラボによる不動産特集が展開。山下智久の撮り下ろし10ページインタビューが特集の巻頭を飾る。

「今、家は買い時なのか？」「不動産業界にはびこる『不都合な真実』とは？」激変する2026年の住宅ローン事情から、AI査定の最前線までを徹底解剖。作品のスリリングな展開を楽しみながら、一生モノの「見抜く力」が身につく、ビジネスパーソン必読の決定版特集となっている。

■書籍情報

2026.05.15 ON SALE

『DIME』7月号

■関連リンク

DIME 公式サイト

https://dime.jp/

山下智久 OFFICIAL SITE

https://tomohisayamashita.com/