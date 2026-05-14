佐久間大介がシンガポールでの“デート風”オフショット公開！ラフなグレーコーデ＆おちゃめなマーライオンポーズに「かわいい」「需要わかりすぎ」「横顔綺麗」「おしゃれ」とファン歓喜

【写真】佐久間大介のシンガポールショット／『それスノ』公式が投稿したオフショット

Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。シンガポールにロケで訪れた際のオフショットを公開し、注目を集めている。

3月6日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』で、佐久間は野生のアニマルを撮影してポケットサイズにデータ化する「ポケマルマスター」を目指す企画に挑戦。念願の初海外ロケで、シンガポールを訪れた。

■佐久間大介、シンガポールロケの思い出ショット公開

佐久間は「ポケマルでシンガポール行った時の写真！！ 楽しかった(^^) 次はどこ行こうか！！」というコメントとともに13枚のオフショットを公開。

マーライオンやマリーナベイ・サンズをバックに撮影したカットでは、ピンクヘアにグレーのフード付きブルゾン、ゆったりとしたスウェットパンツを合わせたラフなスタイルで、景色を眺めたり笑顔を見せたりする自然体な姿を披露している。

マーライオンの手前で大きく口を開け、マーライオンの真似をするようなおちゃめな仕草も。シンガポールの風景に馴染みつつ、存在感を放っている。

また、別のカットではポケモン風のアイテムを手に、船上で風を受けながら遠くを見つめる横顔ショットや、自然豊かな場所でポーズを決める姿も公開。遊び心たっぷりな表情とクールな横顔のギャップものぞかせた。

さらに、「帽子はメイクさんの手書き(^^)」と明かしており、手にしたキャップには黒文字で「ポケ」と記されている。

ファンからは「マーライオンの真似してるのかわいい」「さっくんの頭にマーライオンの水がw」「デートしてるみたいで楽しい」「需要わかりすぎ」「おしゃれ」「どこにいても映える」「動画メロすぎる」「横顔綺麗すぎる」といった声が寄せられている。

■『それスノ』公式が投稿したシンガポールロケのオフショット

Snow Man

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