ミセス大森元貴のハーフパンツ×ハイソックスコーデに反響！前髪をさらりと落としたクールな表情に「足でてる！」「ビジュ爆発してる」「過去一好きかも」「スタイリングかわいすぎる」

【写真】Mrs. GREEN APPLE『non-no』誌面カット／『non-no』特別版表紙／大森元貴の過去のハーフパンツコーデ

『non-no』の公式SNSで、5月20日発売の7・8月合併号のMrs. GREEN APPLEの誌面カットが公開され、注目を集めている。

■大森元貴、ジャケット×ハーフパンツスタイルで登場

公開された誌面カットでは、右側に立つ大森元貴が、グレンチェックのジャケット、シャツ、ストライプ柄のネクタイを合わせたシックな装いを披露。ハーフパンツとハイソックスを合わせたスタイルも印象的で、ポケットに手を入れ、クールな表情でカメラを見つめながら存在感を放っている。

左の若井滉斗は、ダークトーンのロングコート風アウターにワイドパンツを合わせたモードな装い。センターでソファに座る藤澤涼架は、ブロンドヘアにグレーのジャケット、淡いブルーのシャツを合わせ、華やかなブローチを添えた上品な着こなしを見せている。3人それぞれの個性が際立ちながらも、落ち着いたトーンで統一された洗練ビジュアルだ。

投稿では、「【発売前から大反響】Mrs. GREEN APPLEが5月20日発売 #nonno7・8月合併号 特別版カバーに登場！」と紹介され、「未来を作るミセスの言葉」と題した16ページの大特集や、SNSで募集した悩みへのアンサー企画も告知された。

ファンからは「ハーパン優勝」「こんなに短パンが似合う男見たことない」「足でてる！」「ビジュ爆発してる」「過去一好きかも」「スタイリングかわいすぎる」といった声が寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLEが飾った『non-no』 7・8月合併号の特別版表紙

■大森元貴の過去のハーフパンツコーデ