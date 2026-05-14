落語家の桂春蝶（51）は14日、大阪市内で、落語で伝えたい想い第十二作「それゆけ、タイガース！」（6月13、14、20、21日、扇町ミュージアムキューブ）の発表会見に出席。上方落語協会の会長選挙について「ボクは絶対に（会長になるのは）イヤ」と語った。

4月28日の総会で協会員256人による投票が行われ、笑福亭仁智（73）が次期会長候補に選出された。今月末の理事会で正式承認される見込み。人気は2年で仁智は5期目となる。

その選挙について、春蝶は内容を言えないと前置きしたうえで「トータルでメチャメチャおもしろかった」とかっ達な議論が展開した総会を振り返った。

仁智については「心の底から尊敬してる」そうで、自身が会長就任を否定するのは「トイレがビチャビチャになってるから座ってやるべきとルール化して、など100個ぐらいも議案が出る。聞いてられますか？仁智師匠はよく聞いておられる」と苦笑い。さらに「みんなの話を聞くタイプと、こうやるから着いてきてというタイプとあるんで」と語り、「でも、大盛り上がりでした」と締めくくった。