元テレビ朝日社員の玉川徹氏が14日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に出演。トップアスリートと食事をしたと明かした。

玉川氏は先週末に元賞金女王の女子プロゴルファー古閑美保さんと食事をしたと告白。今年2月に古閑さんが番組に出演した際、食事に行こうと約束したものが「実現したんですね」と振り返った。

「古閑さんはプロゴルフの賞金女王にもなられたトップアスリートなワケですけれども、そんなトップアスリートの方とお話する機会って、私なかったんですよ」と玉川氏。「なのでとても楽しい時間でした」と声を弾ませた。

自身は「スポーツ音痴なんですよね。自他共に認めるスポーツド素人なわけです」としたものの、番組でスポーツを取り上げる際、「必ず、この点だけは興味があるっていうのがあって。それはトップアスリートのメンタルなんですよね」と強調。

「瞬間瞬間が勝負の連続だと思うんですよ。特にここが結果を左右するっていう大切な局面ってあるわけです。そこに皆さんブチ当たるわけですね。そういうときにどうやって自分をコントロールしているんだろう」ということに関心があると話した。

実際に古閑さんに問うと、「古閑さんは、決して神頼みとか、ゲン担ぎはしなかったそうです」と玉川氏。理由は「キリがないから」と、ゲン担ぎをしてできないと余計に気になってしまうため、やらなかったと語ったとした。

神頼みについてもプレーの際にはしなかったと伝え、そんなときに何に頼ったのか尋ねると「自分に頼るんです」との答えが返ってきた。

玉川氏は「自分に対して自信があるわけですよね。その自信ってどこから来るんですか」とも聞いたが、「それは圧倒的な練習だって言っていました。もう私はここまで練習したんだから、この局面でできないワケがないっていうところまで練習するっていう」との回答を得たという。

「凄いですよね。まあだからこそトップアスリートになれるのかもしれないけど、まあそういうふうな自信、僕も持ってみたいなと思うんですよね」としみじみ。「でも（自分は）それだけの練習するかなあ」と語った。