好カード必至！どん底からV字回復したタモンズと、黒帯の勢いが正面衝突する「THE SECOND」に注目
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結成16年以上の漫才師による漫才賞レース「アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」(5月16日(土)18:30〜23:10 生放送 ※一部地域では放送時間が異なります)。グランプリファイナル第2試合で激突するタモンズと黒帯はどのような心境なのか。
ノックアウトステージを勝ち上がった直後の両者に話を聞いた。
グランプリファイナル第2試合で激突するタモンズ(左)と黒帯(右)
２度目のチャンスをしっかりとものにし、大会卒業を狙うタモンズ
ノックアウトステージBブロックを勝ち上がった結成21年目のタモンズ(左: 大波康平、右:安部浩章) 所属:吉本興業
――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。
大波：嬉しいです。ここまでの選考会とノックアウトステージ(32→16、16→8)の3試合が全部紙一重だったので。本当は楽勝したいんですけど、ギリギリで競り勝つというのがタモンズっぽいですね。
安部：運がいいですね。野球でも大差で勝つよりも、僅差で勝った方がチームとして力ついていきます。だから、僅差の戦いを制してきたということに、自信を持っていきたいです。
――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？
大波：去年ノックアウトステージ16→8で負けて、今年は絶対に決勝へ行きたいと思って1年やってきましたが、大会をちょっと意識しすぎて逆に自分たちの漫才がグラついてしまいました。それは結局、選考会まで尾を引いてしまいましたが、そこで自分と安部さんが面白いということを信じて再調整したのが良かったのかなと思います。そこで考え方とかを変えて、ギリギリ間に合った感じで、そういう意味でも今年はずっと紙一重でした。
大波さん
安部：THE SECONDに向けてやったことといえば、今年は 10キロ痩せてきました。やっぱりテレビはビジュアルも大事ということに今さらですが気づきまして、シェイプアップしてまいりました。
――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。
安部：やっぱり我慢、粘り腰です。
大波：我々は今年で結成 20年目になりますが、おそらく諦めるタイミングなんてこれまで1万回は優に超えていたと思います。だから、とにかく粘りで足をバタバタさせることが大事です。
安部：あとは周りの皆さんの手助けですね。そのためにも人に優しくすることです。やっぱり、誠実に人と向き合っていれば、いつかその人が何かを返してくれると思います。
「誠実に人と向き合うことが、いつか自分の助けになる」とアドバイスを送る安部さん
大波：我々も何の結果も出してない時から出番だけは異常にいただいていましたから。もがいていれば誰かがきっと助けてくれます。
――お2人にとって THE SECOND はどのような大会になりますか？
大波：救世主ですね。これは僕らだけじゃないと思います。僕らはまだ出番があって毎日どこかでお笑いをしていましたが、特に先輩方は本当に死んでいたんで。THE SECOND は、200組、300組、もっとかもしれませんが、そんだけの芸人を蘇生させている大会だと思います。
「若手の頃に大人気でもう手も足も出なかった先輩が、おじさんになってまた真剣に取組んでいる姿を見たら興奮しますよ」と大波さん
安部：昔見ていた先輩らがまた漫才をしている姿が見られるのはエモいですよね。THE SECONDは、そんなおじさん同士のタイマン勝負です。でも、おじさんは互いをリスペクトし合っているんで、どっちが勝っても負けても後腐れがありません。それもいいですよね。
――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。
大波：優勝です。もう 2回もチャンスいただけているんで、ここで決めないと。何回もチャンスは来ないと知っています。だから、ここでしっかりと勝って 、THE SECONDから卒業します。
安部：グランプリファイナルは地上波で、今までやってきているライブなどとはちょっと違うんですけど、いつも通り奇声を発していきます。
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最悪パンチでシバく？最年少の若さと勢いで頂点を狙う黒帯
ノックアウトステージDブロックを勝ち上がった結成16年目の黒帯(左:大西進、右:てらうち) 所属:吉本興業
――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。
てらうち：バリ疲れましたね。大阪で2ステージやってから新幹線でバッと来てこれだったんで単純に疲れました。それにやっぱりファイナリストは嬉しいですね。
大西：嬉しいし、なんかホッとした感じもあります。ここまで長かったんで。
てらうち：大阪の仲間たちが「正直勝つやろ」みたいな雰囲気で、それも安心した感じはありますね。まだここからグランプリファイナルまで続きますが、この準備期間が僕は結構好きなのでそれも楽しみです。
大西：ファイナリストになると、やっぱり周りから褒められるんでね。
――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？
大西：対戦相手がセルライトスパさんということは分かっていたんで、ずっとセルライトスパさんのことを考えていました。
てらうち：ネタもなんとなく知っているんですよ。マジで面白いネタも知っているから、あれはやられたくないなみたいなことを思いながら。
大西さんは、ノックアウトステージで戦ったセルライトスパとマイスイートメモリーズの同期の絆に「ムカついた」と本音がポロリ
大西：セルライトスパさんの同期で、マイスイートメモリーズの(トランスフォーム)福田さんという人がいますが、やられたくないと思っていたネタを「やった方がええんちゃう」ってアドバイスしていて、「何いらんことしてくれてんねん」と思っていました。
――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。
てらうち：多少の人間関係とかなら、やり続けてもいいかもと俺は思いますね。それは、もうどこに行っても絶対あるから。でも、しんどかったらやめてもいいと思います。ただ、俺らも 16年目でようやくファイナリストですから。今なら、続けたらええことがあるかもしれんよと言ってもいいかなと思いますね。
ファイナリストになった今だからこそ「続けたらええことがあるかもしれんと言える」とてらうちさん
大西：僕は芸人になりたかったんで、ある意味、芸人になれた瞬間がゴールみたいなところがあります。芸人を辞めたくないってずっと思っていたし、続ける理由をずっと作らなあかんなとも思っていました。だから、辞めない理由を探すのもいいかもしれません。
――お2人にとってTHE SECONDはどのような大会になりますか？
てらうち：15年ずっとやってきたM-1(グランプリ)が終わったので、THE SECONDという目標があってくれて良かったですね。なかったらどうやって生きていくかを考えるところから始めなければいけなかったので。本音を言えば少し休憩してゆっくりやりたかったという思いもあります。でも、ノックアウトステージを勝てたのは正直、勢いのままこれたからやと思いますね。
大西：M-1も素晴らしい大会ですけど、そのせいで辞めたらアカン芸人も結構います。THE SECONDはそれを救っているというか、面白い人をもう一回ちゃんとピックアップしてくれている。それこそグランプリファイナルに出場するヤングさんもそうですが、おもしろい芸人にちゃんと陽の目を当ててくれる結構すごい大会な気がします。
――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。
大西：ちょっと失礼な話かもしれませんが、賞レースは本当にいつ終わるかわからないので、出られるうちに優勝したいです。
大西さんは控えめ(？)な優勝への思いを語る
てらうち：俺らが年齢も芸歴も一番若いです。だから、年をとってるだけのじじいどもには負けへんぞって気持ちで挑んで、最悪パンチでシバきます(笑)。とりあえず、元気では負けないようにしたいですね。
「THE SECOND ライブツアー2026〜今、全盛期の漫才師達〜」
「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」のグランプリファイナル後、全国11か所(10会場)を巡るライブツアーを開催。東京・有楽町よみうりホールを皮切りに、福岡・大阪・札幌など各地を巡る。2025年の優勝者ツートライブ、同年準優勝の囲碁将棋、同年ベスト4の金属バットはもちろんのこと、「ノックアウトステージ」でも輝きを見せたラフ次元、ちょんまげラーメン、カナメストーンら、実力派漫才師たちが多数出演する(※公演ごとに出演者は異なる)。FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケットにてチケット発売中。
チケット料金
前売：5,000円(税込)／ 当日：5,500円(税込)
公演スケジュール
▼東京公演
6月2日(火)＠有楽町よみうりホール
▼福岡公演
6月12日(金)＠福岡国際会議場 メインホール
▼大阪公演
7月5日(日)＠COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
▼札幌公演
7月12日(日)＠札幌市教育文化会館 大ホール
▼石川公演
7月20日(月･祝)＠石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら 大ホール
▼沖縄公演
8月1日(土)＠那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場
▼仙台公演
8月7日(金)＠東京エレクトロンホール宮城 大ホール
▼熊本公演
8月30日(日)＠熊本城ホール メインホール
▼新潟公演
9月6日(日)＠りゅーとぴあ・劇場
▼兵庫公演
9月23日(水･祝)＠明石市立市民会館 大ホール
▼東京公演
10月9日(金)＠有楽町よみうりホール
結成16年以上の漫才師による漫才賞レース「アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」(5月16日(土)18:30〜23:10 生放送 ※一部地域では放送時間が異なります)。グランプリファイナル第2試合で激突するタモンズと黒帯はどのような心境なのか。
ノックアウトステージを勝ち上がった直後の両者に話を聞いた。
グランプリファイナル第2試合で激突するタモンズ(左)と黒帯(右)
ノックアウトステージBブロックを勝ち上がった結成21年目のタモンズ(左: 大波康平、右:安部浩章) 所属:吉本興業
――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。
大波：嬉しいです。ここまでの選考会とノックアウトステージ(32→16、16→8)の3試合が全部紙一重だったので。本当は楽勝したいんですけど、ギリギリで競り勝つというのがタモンズっぽいですね。
安部：運がいいですね。野球でも大差で勝つよりも、僅差で勝った方がチームとして力ついていきます。だから、僅差の戦いを制してきたということに、自信を持っていきたいです。
――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？
大波：去年ノックアウトステージ16→8で負けて、今年は絶対に決勝へ行きたいと思って1年やってきましたが、大会をちょっと意識しすぎて逆に自分たちの漫才がグラついてしまいました。それは結局、選考会まで尾を引いてしまいましたが、そこで自分と安部さんが面白いということを信じて再調整したのが良かったのかなと思います。そこで考え方とかを変えて、ギリギリ間に合った感じで、そういう意味でも今年はずっと紙一重でした。
大波さん
安部：THE SECONDに向けてやったことといえば、今年は 10キロ痩せてきました。やっぱりテレビはビジュアルも大事ということに今さらですが気づきまして、シェイプアップしてまいりました。
――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。
安部：やっぱり我慢、粘り腰です。
大波：我々は今年で結成 20年目になりますが、おそらく諦めるタイミングなんてこれまで1万回は優に超えていたと思います。だから、とにかく粘りで足をバタバタさせることが大事です。
安部：あとは周りの皆さんの手助けですね。そのためにも人に優しくすることです。やっぱり、誠実に人と向き合っていれば、いつかその人が何かを返してくれると思います。
「誠実に人と向き合うことが、いつか自分の助けになる」とアドバイスを送る安部さん
大波：我々も何の結果も出してない時から出番だけは異常にいただいていましたから。もがいていれば誰かがきっと助けてくれます。
――お2人にとって THE SECOND はどのような大会になりますか？
大波：救世主ですね。これは僕らだけじゃないと思います。僕らはまだ出番があって毎日どこかでお笑いをしていましたが、特に先輩方は本当に死んでいたんで。THE SECOND は、200組、300組、もっとかもしれませんが、そんだけの芸人を蘇生させている大会だと思います。
「若手の頃に大人気でもう手も足も出なかった先輩が、おじさんになってまた真剣に取組んでいる姿を見たら興奮しますよ」と大波さん
安部：昔見ていた先輩らがまた漫才をしている姿が見られるのはエモいですよね。THE SECONDは、そんなおじさん同士のタイマン勝負です。でも、おじさんは互いをリスペクトし合っているんで、どっちが勝っても負けても後腐れがありません。それもいいですよね。
――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。
大波：優勝です。もう 2回もチャンスいただけているんで、ここで決めないと。何回もチャンスは来ないと知っています。だから、ここでしっかりと勝って 、THE SECONDから卒業します。
安部：グランプリファイナルは地上波で、今までやってきているライブなどとはちょっと違うんですけど、いつも通り奇声を発していきます。
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最悪パンチでシバく？最年少の若さと勢いで頂点を狙う黒帯
ノックアウトステージDブロックを勝ち上がった結成16年目の黒帯(左:大西進、右:てらうち) 所属:吉本興業
――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。
てらうち：バリ疲れましたね。大阪で2ステージやってから新幹線でバッと来てこれだったんで単純に疲れました。それにやっぱりファイナリストは嬉しいですね。
大西：嬉しいし、なんかホッとした感じもあります。ここまで長かったんで。
てらうち：大阪の仲間たちが「正直勝つやろ」みたいな雰囲気で、それも安心した感じはありますね。まだここからグランプリファイナルまで続きますが、この準備期間が僕は結構好きなのでそれも楽しみです。
大西：ファイナリストになると、やっぱり周りから褒められるんでね。
――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？
大西：対戦相手がセルライトスパさんということは分かっていたんで、ずっとセルライトスパさんのことを考えていました。
てらうち：ネタもなんとなく知っているんですよ。マジで面白いネタも知っているから、あれはやられたくないなみたいなことを思いながら。
大西さんは、ノックアウトステージで戦ったセルライトスパとマイスイートメモリーズの同期の絆に「ムカついた」と本音がポロリ
大西：セルライトスパさんの同期で、マイスイートメモリーズの(トランスフォーム)福田さんという人がいますが、やられたくないと思っていたネタを「やった方がええんちゃう」ってアドバイスしていて、「何いらんことしてくれてんねん」と思っていました。
――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。
てらうち：多少の人間関係とかなら、やり続けてもいいかもと俺は思いますね。それは、もうどこに行っても絶対あるから。でも、しんどかったらやめてもいいと思います。ただ、俺らも 16年目でようやくファイナリストですから。今なら、続けたらええことがあるかもしれんよと言ってもいいかなと思いますね。
ファイナリストになった今だからこそ「続けたらええことがあるかもしれんと言える」とてらうちさん
大西：僕は芸人になりたかったんで、ある意味、芸人になれた瞬間がゴールみたいなところがあります。芸人を辞めたくないってずっと思っていたし、続ける理由をずっと作らなあかんなとも思っていました。だから、辞めない理由を探すのもいいかもしれません。
――お2人にとってTHE SECONDはどのような大会になりますか？
てらうち：15年ずっとやってきたM-1(グランプリ)が終わったので、THE SECONDという目標があってくれて良かったですね。なかったらどうやって生きていくかを考えるところから始めなければいけなかったので。本音を言えば少し休憩してゆっくりやりたかったという思いもあります。でも、ノックアウトステージを勝てたのは正直、勢いのままこれたからやと思いますね。
大西：M-1も素晴らしい大会ですけど、そのせいで辞めたらアカン芸人も結構います。THE SECONDはそれを救っているというか、面白い人をもう一回ちゃんとピックアップしてくれている。それこそグランプリファイナルに出場するヤングさんもそうですが、おもしろい芸人にちゃんと陽の目を当ててくれる結構すごい大会な気がします。
――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。
大西：ちょっと失礼な話かもしれませんが、賞レースは本当にいつ終わるかわからないので、出られるうちに優勝したいです。
大西さんは控えめ(？)な優勝への思いを語る
てらうち：俺らが年齢も芸歴も一番若いです。だから、年をとってるだけのじじいどもには負けへんぞって気持ちで挑んで、最悪パンチでシバきます(笑)。とりあえず、元気では負けないようにしたいですね。
「THE SECOND ライブツアー2026〜今、全盛期の漫才師達〜」
「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」のグランプリファイナル後、全国11か所(10会場)を巡るライブツアーを開催。東京・有楽町よみうりホールを皮切りに、福岡・大阪・札幌など各地を巡る。2025年の優勝者ツートライブ、同年準優勝の囲碁将棋、同年ベスト4の金属バットはもちろんのこと、「ノックアウトステージ」でも輝きを見せたラフ次元、ちょんまげラーメン、カナメストーンら、実力派漫才師たちが多数出演する(※公演ごとに出演者は異なる)。FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケットにてチケット発売中。
チケット料金
前売：5,000円(税込)／ 当日：5,500円(税込)
公演スケジュール
▼東京公演
6月2日(火)＠有楽町よみうりホール
▼福岡公演
6月12日(金)＠福岡国際会議場 メインホール
▼大阪公演
7月5日(日)＠COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
▼札幌公演
7月12日(日)＠札幌市教育文化会館 大ホール
▼石川公演
7月20日(月･祝)＠石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら 大ホール
▼沖縄公演
8月1日(土)＠那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場
▼仙台公演
8月7日(金)＠東京エレクトロンホール宮城 大ホール
▼熊本公演
8月30日(日)＠熊本城ホール メインホール
▼新潟公演
9月6日(日)＠りゅーとぴあ・劇場
▼兵庫公演
9月23日(水･祝)＠明石市立市民会館 大ホール
▼東京公演
10月9日(金)＠有楽町よみうりホール