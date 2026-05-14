ファイヤーサンダー、第4回単独ライブ『どう考えても』開催決定「どう考えても来ないと損です」
お笑いコンビ・ファイヤーサンダー（こてつ、崎山祐）が、7月8日〜10日に東京・座・高円寺2にて第4回単独ライブ『どう考えても』を開催する。17日からのチケット発売に向けて、フライヤービジュアルと2人の意気込みコメントが届いた。※崎山祐の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】ファイヤーサンダーのこてつ＆崎山祐
ファイヤーサンダーは、こてつと崎山祐から成るお笑いコンビ。第39回ABCお笑いグランプリチャンピオン、キングオブコントでは2023年から3年連続で決勝進出を果たし2024年には第3位に輝いた。ワタナベお笑いNo.1決定戦2026では優勝するなど、今注目のコンビだ。
4回目となる単独ライブに向けてこてつは「今年も単独が開催できて嬉しいです！どう考えてもフライヤーがかっこいいです！お楽しみに！」、崎山は「どう考えても1番⾯⽩い単独ライブをやります。どう考えても来ないと損です」と意気込みを明かしている。
ファイヤーサンダー第4回単独ライブ『どう考えても』は、7月8日〜10日東京・座・高円寺2にて開催。チケットは5月17日より一般発売。
【写真】ファイヤーサンダーのこてつ＆崎山祐
ファイヤーサンダーは、こてつと崎山祐から成るお笑いコンビ。第39回ABCお笑いグランプリチャンピオン、キングオブコントでは2023年から3年連続で決勝進出を果たし2024年には第3位に輝いた。ワタナベお笑いNo.1決定戦2026では優勝するなど、今注目のコンビだ。
ファイヤーサンダー第4回単独ライブ『どう考えても』は、7月8日〜10日東京・座・高円寺2にて開催。チケットは5月17日より一般発売。