本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板した。3回にエスピナル内野手とベッツ内野手が連続本塁打。NHK-BSでも中継されている一戦。約1か月ぶりの援護点にファンは歓喜している。

大谷は初回に四球と安打を許すも以降は2三振を奪うなど3回を終えて無失点とした。迎えた3回のドジャースの攻撃。先頭の9番エスピナルがソロを放つと、1番ベッツも続いた。大谷に待望の援護点が入ると本拠地は熱狂した。

大谷が登板中にドジャースが得点するのは、4月15日（同16日）の本拠地メッツ戦以来。防御率0点台でも報われない状況が続いていた。22イニングぶりの光景にネット上の日本のファンは「やっっっっっと翔平さん先発の時に援護点が入ったよ!!」「マジか、エスピナルが援護してくれるのはいい意味で予想外だったわ」「ついに！大谷翔平に！援護点が！」「投げてる間22イニングも援護無しだったのか」「珍しく、オオタニサンの登板の時に援護射撃」と沸き立っている。



（THE ANSWER編集部）