「えっっぐいかわいい！！！」【ガチャ】ついつい回したくなる♡「本物そっくりグッズ」

本物そっくりな、ミニチュア好きの心をくすぐる【ガチャ】に注目。細かなところまで再現したリアルなアイテムが集まっているようです。ユニークで可愛いビジュアルに、思わずコレクション欲を刺激されるかも。今回はマニアが“かわいい”とコメントしたアイテムを含め、一度は回してみたくなりそうなガチャをご紹介します。

ボタンや投入口まで再現！

ゲームセンターでよく見かけるような機体をモチーフにした「旭精工 1/18 AC-5300 両替機」。サイズは小さめながら、ボタンやお札投入口まで再現したリアルさがかわいいアイテムです。全5種展開なので、集めて空きスペースに並べるのもアリかも。さらにボタンを押すと音が鳴るそうで、クオリティの高さも感じられます。お持ちのフィギュアと共に写真撮影を楽しむのも◎

角ばったフォルムが映える結晶！

「ガチャ活」を楽しむインスタグラマー@gnm.aoさんが「えっっぐいかわいい！！！」とコメントしたこちら。コロンとしたサイズ感と、色味が映えるキュートな「STC 鉱物結晶 めじるしマスコット」です。結晶らしい角ばったフォルムのリアルさもポイント。丸いリングのみならず、金具でも取り付け可能です。全9種と豊富なラインナップで、思わず集めたくなるかも。

質感が映える蓄光タイプのアイテム

月が欠けていく様子を再現した「STC 月齢 蓄光めじるしマスコット」。月面の質感が映える可愛さと絶妙なリアル感がたまりません。全8種のラインナップで、種類によっては光に当てておくと蓄光する特別仕様も。月齢0の新月は真っ黒なものの、よく見ると月面の凸凹感がしっかり表現されている、こだわりを感じる作りになっています。何度か回して、ジャラ付けを楽しむのも良さそうです。

クリアで涼しげな見た目のチャームも！

ツヤっとしたクリア感が可愛い「惑星球体めじるしチャーム」。惑星の地表を再現したリアルなビジュアル。立体的ながらサイズは小さめで、邪魔にならずに取り付けられそうです。光に当てれば、より透き通った見た目が楽しめるかも。全6種展開なので、ぜひお目当てを狙ってチャレンジしてみて。

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writer：S.Hoshino