スピードスケート女子で五輪１０個のメダルを獲得した高木美帆さんが１４日、黒髪大賞特別賞を受賞した。「改めてこのような賞をいただけて、とてもうれしく思う。今まではアスリートとして日々、自分の能力を上げることを第一に考えて過ごしていた。その中でも自分の黒髪を伸ばす過程も大事にしていた部分がある。引退を決めたあとに、このような評価と賞をいただけて、とてもうれしい」とコメントした。

今季限りで現役を引退した高木さん。スケート界ではミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペア初の金メダルを獲得した三浦璃来さん、木原龍一さんの「りくりゅう」ペアや五輪２大会連続メダルの坂本花織さんもリンクに別れを告げた。坂本さんは１３日に引退会見を行いサプライズで結婚を発表。「会場でお会いすればお互い励まし合っていた」という仲間の吉報を高木さんも祝福した。連絡先は知らず、直接メッセージは送れていないというが、この日の授賞式を通じ「結婚のことを昨日聞いたときはすごく驚いたし、いいな、すてきだなと感じている。会える機会があったら心からのおめでとうを伝えたい。花織ちゃん、ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに」と祝福のメッセージを伝えた。