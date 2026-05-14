歌手の神崎ゆう子が10日、自身のインスタグラムを更新。プレゼントされたベトナム旅行の様子を伝えた。



【写真】秘境で起きた思わぬ事態 母と義娘が“双子”コーデしちゃった

神崎は「ベトナム フーコック島へ行って来ました」と報告。羽田空港からホーチミンを経由し、7時間のフライトだったことを記し、ノースリーブ姿で海をバックにして撮影したショットを公開した。



「小さな島ですが、ベトナム最後の秘境と呼ばれる透明度の高い海と白い砂浜、タイランド湾に沈むサンセット、ナイトマーケットにスパ。。。」と続け、日本人にはほとんど会わなかったことも明かした。



「そして何より、今回は子どもたちが企画してくれた還暦記念の旅・・・ 最近は私が頼るばかりですが、いつも優しくしてくれて本当にありがとう 子育ては終わってもいつも気になる子どもたちです。時々会うとその成長を感じるものですね。」と、2人の息子の母としての思いをつづる。



「長男家族や次男そして高齢の母もいっしょ 孫ともたくさん遊びました」と、かけがえのない時間を過ごしたという。また、水着姿も公開。「まさかの義娘とかぶった水着 2人で大笑い」とエピソードも披露した。「ゆったりした時間を過ごせる穴場スポットでした やっぱり家族は私にとって宝物！ 人生の中でも忘れられない大切な家族時間を過ごしました」と感慨深げに最高のプレゼントを伝えた。



愛あふれるファミリーの姿に、ファンからは「素敵なご家族」「お子さんたちの優しさと素敵なプレゼント」「ゆう子お姉さん可愛い」「「水着が凄く似合っています」「充実した旅行だったのが、伝わってきます」「幸せいっぱいを感じました」などのコメントが届いていた。



神崎は東京都出身。幼少期からNHK東京放送児童合唱団(現NHK東京児童合唱団)に所属。武蔵野音楽大音楽部声楽科を卒業。在学中にNHK「おかあさんといっしょ」の第16代うたのおねえさんに。1987年から93年まで6年間務めた。



（よろず～ニュース編集部）