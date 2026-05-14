大物芸人、人気YouTuberなどから「弟子入り志願」が相次いでいる落語家の立川志らくに注目が集まっている。

既に人気YouTuberに関しては「客分の弟子」として採用済み。今後は落語を覚えた後、志らくが主催する会などにも出演する可能性があるようだ。

さて、志らくといえば昭和および平成時代の落語の巨匠・立川談志（1936～2011）の弟子であり、世間一般的には「芸に厳しい」「伝統を重んじる」というイメージも強い。今回のYouTuberに落語家のライセンスを与えることはいわば「伝統芸能の破壊なのではないか」といった非難の声も少なくない。

一方で今回のYouTuberの弟子入りは過去に談志が行っていた「有名人弟子」の焼き直しなのではないか、とする意見も多い。

実は談志は生前、落語家ではない有名芸能人も弟子も「立川○○」と芸名をつけ落語家としてのライセンスを与えていたのだ。

1983年、落語協会に所属していた談志とその弟子は協会を脱退し新団体「落語立川流」を設立。落語立川流では談志の弟子のプロ落語家以外にも、ビートたけしや上岡龍太郎といった芸人、漫画家の赤塚不二夫や内田春菊、作家の影山民夫といった文化人を「立川流Bコース」として在籍させ弟子扱いしていた。

Bコースが誕生した背景には「それぞれの世界で名を成した人が落語家としての肩書も欲しい」という声に応えて、談志が作ったものであるという。ちなみに、Bコースは無料ではなく談志による名前料は10万円、月謝として月2万円が徴収されていた。

ある意味でいえば「有名人の道楽」ではあるが、Bコースに在籍していた放送作家の高田文夫、歌手のミッキーカーチスなどは落語家としての研さんを積み、談志から「真打」と認められるほどの実力を付けた者もいるなど、一定の効果はあったようだ

今回の「YouTuberの弟子入り」は志らくによる師匠・談志の教えを守り継承した結果、といえるかもしれない。