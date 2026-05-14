元prediaでレースクイーンなどで活躍する、あのん（27）が、14日までにインスタグラムを更新。所属事務所を退所したことを報告した。

あのんは「みなさんにご報告です。この度、六年間所属させていただいたプラチナムプロダクションを退所いたしました」と報告。「20歳からたくさんの経験をさせていただき、右も左も分からなかった私を支えてくださった事務所の皆様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。嬉しいこと、悩んだこと、壁にぶつかったこと、全部含めて、この六年間は私にとってかけがえのない時間でした」と振り返り「応援してくださる皆さんの存在にも、何度も救われ、励まされてきました。いつも本当にありがとうございます」と感謝した。

今後については「環境は変わりますが、これからも自分らしく、一つひとつのお仕事に真剣に向き合いながら、もっと成長していけるよう頑張ります。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。また今後の事は決まり次第ご報告させてください」とした。

あのんは、19年11月から21年4月まで、大人アイドルグループだったprediaでも活動。レースクイーンや10代目の「ミスマリンちゃん」「2代目シントトロイデンガールズ」などを務めたほか、22年にはフジテレビ系ドラマ「エルピス−希望、あるいは災い−」にもレギュラー出演した。