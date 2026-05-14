【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

ガイアノーツは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、レジンキット「1/24 ATM-09-WR マーシィドッグ」の原型を公開した。

TVアニメ「装甲騎兵ボトムズ」に登城するAT「マーシィドッグ」を1/24スケールでレジンキット化。10月9日に開催される「装甲騎兵ボトムズ総合模型演習 2026」にて先行販売を予定している。

「クメン編」にてキリコが使用し、ショートバレルのヘビィマシンガンや背中のエアバージや脚部のハイドロジェットが再現されてる。また、足首の解釈は「2パターン」を選択することができる。

また、プラモ用塗料「NAZCA」シリーズの新色6色が公開。「ディープクリムゾン」、「CSM（コールドスチールメタリック）」、「シュタイングレーパール」、「ピュアパールホワイト」、「インペリアルグリーン」、「メタリックインペリアルグリーン（イベント等限定色）」となっている。

その他、「NAZCA COLOR」、「TITANOMACHIA COLOR」の新色予告や「メカサフスプレー」、「NB-004 使い切りマルチブラシ」、「筆塗用プロユースシンナー（仮称）」などのツールも予告された。

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