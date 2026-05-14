【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

KADOKAWAは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」で展開する各種プラスチックモデルの展示を行なっている。

「フルメタル・パニック！」シリーズより、「1/48 ブレイズ・レイヴン」と「1/48 レイヴン一号機・改」が参考展示に初登場。「1/48 アーバレスト」のデコマスや「1/48 アズール・レイヴン」のテストショットも展示されている。

また「涼宮ハルヒの憂鬱」より「涼宮ハルヒ」がプラモデル化が決定し、原型を初公開。「Re:ゼロから始める異世界生活」の「ラム」と「レム」がデコマス初公開となっている。

【1/48 ブレイズ・レイヴン】【1/48 レイヴン一号機・改】【1/48 アーバレスト】【1/48 アズール・レイヴン】【五等分の花嫁∽】【涼宮ハルヒ】【ホロ】【レム／ラム】

(C)賀東招二・四季童子・海老川兼武

(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁∽」製作委員会

(C)2007、2008、2009 谷川 流・いとうのいぢ/SOS団

(C)支倉凍砂・KADOKAWA／ローエン商業組合

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会

