13日夜、大阪府四條畷市の交差点で観光バスやトラックなど5台が絡む事故があり、バスは当時、修理を終え試運転をしていた最中に事故を起こしたことがわかりました。

【写真を見る】観光バスは修理後の試運転中だった…バス・トラックなど5台絡む事故で5人搬送 バスの運転は修理を担っていた会社の40代男性 骨盤など折る重傷… 大阪・四條畷市

13日午後7時20分ごろ、四條畷市の交差点で観光バスがトラックに追突し、その後、別のトラックや乗用車2台に追突する事故がありました。この事故で20代から60代の5人が病院に搬送され男女4人が軽傷、バスを運転していた男性（40代）が骨盤などを折る重傷を負いました。

警察やバス会社によりますと、バスは月曜日から修理に出されていて、13日夜は修理を終え、試運転をしていた最中に事故が起きたということです。

当時運転していたのは修理を請け負っていた会社の男性で、会社は「事故の詳細について事実確認中です」と、コメントしています。

