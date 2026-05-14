【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは和食に欠かせないもの
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、食卓でおなじみのテイスト、国語の授業で習う言葉の分類、そしてご飯が進む一品料理という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
み□□じ
こ□□ど
み□□げ
ヒント：日本の伝統的なテイストを表す言葉、指し示す対象によって使い分ける日本語の代名詞の総称、そして日本食のテイストが引き立つ油で調理した料理を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「そあ」を入れると、次のようになります。
みそあじ（みそ味）
こそあど
みそあげ（みそ揚げ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日本人の食生活に深く根ざした味付け、言葉の仕組みを整理する概念、そして食卓を豊かにする料理を組み合わせました。共通の「そあ」という音が、食欲をそそる豊かな風味から、論理的な言葉のネットワーク、さらに香ばしい一皿までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、食卓でおなじみのテイスト、国語の授業で習う言葉の分類、そしてご飯が進む一品料理という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
み□□じ
こ□□ど
み□□げ
ヒント：日本の伝統的なテイストを表す言葉、指し示す対象によって使い分ける日本語の代名詞の総称、そして日本食のテイストが引き立つ油で調理した料理を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：そあ正解は「そあ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そあ」を入れると、次のようになります。
みそあじ（みそ味）
こそあど
みそあげ（みそ揚げ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日本人の食生活に深く根ざした味付け、言葉の仕組みを整理する概念、そして食卓を豊かにする料理を組み合わせました。共通の「そあ」という音が、食欲をそそる豊かな風味から、論理的な言葉のネットワーク、さらに香ばしい一皿までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)