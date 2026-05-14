子どもの行動→法律違反の可能性 イラストで解説『それ犯罪かもしれない図鑑』、「児童書ジャンル」初1位【オリコンランキング】
子どもの違法かもしれない行動を、イラストと弁護士監修による解説で紹介する『それ犯罪かもしれない図鑑』が、14日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上1.3万部で4位にランクイン。ジャンル別「児童書」では、初の1位を獲得した。
【表】『それ犯罪かもしれない図鑑』詳細
本作は2024年刊行『それ犯罪かもしれない図鑑』のソフトカバー版として2025年9月に発売。今年4月以降、数々の情報番組やメディアで取り上げられ、2026年4月20日付の同ランキングで9位にランクインし、初のTOP100入りにしていきなりTOP10入りを記録した。
その後もTOP30入りを継続し、今月5日にテレビ朝日系『大下容子ワイド！スクランブル』で紹介されると、最新5/18付では4位に浮上し、ジャンル別「児童書」で初の1位に浮上した。
本作では、子どもの何気ない行動が、実は法律違反にあたる可能性があることを、親しみやすいイラストとともに解説。冒険心やいたずら心からついやってしまいそうな行動から、明らかなNG行為まで、“言われないと気づけない違法行為”の数々を紹介しており、法律を身近に感じながら学べる一冊となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【表】『それ犯罪かもしれない図鑑』詳細
本作は2024年刊行『それ犯罪かもしれない図鑑』のソフトカバー版として2025年9月に発売。今年4月以降、数々の情報番組やメディアで取り上げられ、2026年4月20日付の同ランキングで9位にランクインし、初のTOP100入りにしていきなりTOP10入りを記録した。
本作では、子どもの何気ない行動が、実は法律違反にあたる可能性があることを、親しみやすいイラストとともに解説。冒険心やいたずら心からついやってしまいそうな行動から、明らかなNG行為まで、“言われないと気づけない違法行為”の数々を紹介しており、法律を身近に感じながら学べる一冊となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞