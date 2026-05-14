LE SSERAFIM、5人の温かい雰囲気あふれる姿で魅了 新コンセプト写真公開
5人組グローバルグループ・LE SSERAFIMが、22日に2ndスタジオ・アルバム 『PUREFLOW』pt.1をリリースする。それに先立って、3つ目のコンセプト「PEONY ROOM」バージョンの写真と映像を公開した。今回は、5人のメンバーの絆の深まったシスターフッドを盛り込んだコンセプトとなっている。
【ソロカット】幼少期の雰囲気がただようLE SSERAFIM
「PEONY ROOM」は、5人のメンバーがそれぞれの幼少期の思い出の中へ互いに招き、懐かしい記憶を共有するというコンセプト。実際にメンバーが語った幼少期の姿をコンテンツに反映させた。異なる環境で育ったメンバーたちが、LE SSERAFIMというグループに集まり、家族以上の関係を築いたことを表現している。
今回公開された映像は、レトロな雰囲気がただようデジタルビデオカメラで撮影された。メンバーは、互いの手にマニキュアを塗り、髪を結び合いながら和やかな雰囲気を披露している。特に、布団をかけて並んで横たわっているシーンでは、まるで実際の姉妹のような強い絆を感じさせる。
グループ写真の中のLE SSERAFIMは、4月24日にリリースされたリードシングル「CELEBRATION」の楽曲タイトルが入ったケーキを中心に、仲良く集まっており、恐怖心を知ったものの、それでも前に進む力を得た瞬間と、その旅路を共にしたメンバーたちに出会えたことを祝う意味が込められている。フィルムカメラ特有の温かい色合いとメンバーの明るい笑顔からは、和やかな雰囲気が感じられる。
ソロ写真では、メンバーそれぞれの幼少期の雰囲気がより鮮明に盛り込まれている。さまざまな人形や、色紙で折った指輪、カラフルなステッカーなどを活用して、子どもの頃の思い出を呼び起こしている。
本作は、デビュー当初、「恐れがないから強い （FEARLESS）」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMの新たな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバム。5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖心を回避せずに正面突破し、さらに強固な姿を見せる。
4月24日にリリースされたリードシングル「CELEBRATION」とタイトル曲「BOOMPALA」を含め、全11曲が収録される。先立って、LE SSERAFIMは14日までに、新作の雰囲気を垣間見ることができるさまざまなコンセプトの写真や映像を順次公開する予定。
【ソロカット】幼少期の雰囲気がただようLE SSERAFIM
「PEONY ROOM」は、5人のメンバーがそれぞれの幼少期の思い出の中へ互いに招き、懐かしい記憶を共有するというコンセプト。実際にメンバーが語った幼少期の姿をコンテンツに反映させた。異なる環境で育ったメンバーたちが、LE SSERAFIMというグループに集まり、家族以上の関係を築いたことを表現している。
グループ写真の中のLE SSERAFIMは、4月24日にリリースされたリードシングル「CELEBRATION」の楽曲タイトルが入ったケーキを中心に、仲良く集まっており、恐怖心を知ったものの、それでも前に進む力を得た瞬間と、その旅路を共にしたメンバーたちに出会えたことを祝う意味が込められている。フィルムカメラ特有の温かい色合いとメンバーの明るい笑顔からは、和やかな雰囲気が感じられる。
ソロ写真では、メンバーそれぞれの幼少期の雰囲気がより鮮明に盛り込まれている。さまざまな人形や、色紙で折った指輪、カラフルなステッカーなどを活用して、子どもの頃の思い出を呼び起こしている。
本作は、デビュー当初、「恐れがないから強い （FEARLESS）」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMの新たな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバム。5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖心を回避せずに正面突破し、さらに強固な姿を見せる。
4月24日にリリースされたリードシングル「CELEBRATION」とタイトル曲「BOOMPALA」を含め、全11曲が収録される。先立って、LE SSERAFIMは14日までに、新作の雰囲気を垣間見ることができるさまざまなコンセプトの写真や映像を順次公開する予定。