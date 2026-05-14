大島優子、家庭のカレーは夫・林遣都が担当「子どもと大人の2種類作ってくれる」
元AKB48で俳優の大島優子（37）が14日、都内で行われた手料理サブスク『ツクリオ』事業戦略及び新アンバサダー発表会に登場。大島家のカレーは夫で俳優の林遣都が担当していると明かした。
【全身ショット】オレンジのエプロン姿で登場した大島優子
専用キッチンで作られた手料理が冷凍されずそのまま自宅に届くサービスを展開する『ツクリオ』の新アンバサダーに就任した大島。イベントにはエプロン姿で登場し、普段はあまり家でエプロンをしないという大島は「こういう場所でエプロンをすると逆に身が引き締まります（笑）」とほほ笑んだ。
普段から料理を作るという大島だが、献立作りには苦労しているという。「洗濯や掃除は、やる作業が決まっているのであんまり頭を使わないでできる。でも、献立作りは体も頭も使うので、全身運動だなと思います」と大変さを語った。
また、仕事と家事を両立する中で大切にしている時間を聞かれると「忙しくても子どもとご飯を食べる時間は必ず食卓に座って食べることを意識しています」と笑顔。子どもたちが拙い言葉で一生懸命、今日あったことを教えてくれるといい「あとは一緒に並んで食べた方がこれおいしいねとか、これは苦手とか、そういうことが分かるので大事な時間だなと思います」と語った。
「これを作っておけば大丈夫」という家族がお気に入りのメニューを聞かれた大島は「カレーです！」と回答。「でも、私はあんまり作らなくて…」と続け、「主人担当なんです（笑）」と明かした。MCからどんなカレーなのか聞かれると「ちゃんと2種類作ってくれて、子どもの味と大人の味を作ってくれます！」と感謝していた。
【全身ショット】オレンジのエプロン姿で登場した大島優子
専用キッチンで作られた手料理が冷凍されずそのまま自宅に届くサービスを展開する『ツクリオ』の新アンバサダーに就任した大島。イベントにはエプロン姿で登場し、普段はあまり家でエプロンをしないという大島は「こういう場所でエプロンをすると逆に身が引き締まります（笑）」とほほ笑んだ。
また、仕事と家事を両立する中で大切にしている時間を聞かれると「忙しくても子どもとご飯を食べる時間は必ず食卓に座って食べることを意識しています」と笑顔。子どもたちが拙い言葉で一生懸命、今日あったことを教えてくれるといい「あとは一緒に並んで食べた方がこれおいしいねとか、これは苦手とか、そういうことが分かるので大事な時間だなと思います」と語った。
「これを作っておけば大丈夫」という家族がお気に入りのメニューを聞かれた大島は「カレーです！」と回答。「でも、私はあんまり作らなくて…」と続け、「主人担当なんです（笑）」と明かした。MCからどんなカレーなのか聞かれると「ちゃんと2種類作ってくれて、子どもの味と大人の味を作ってくれます！」と感謝していた。