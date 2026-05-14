友人と3人で食事をしたあと、1人が「PayPayで送るね」と言ったまま数日たっても入金がありません。少額とはいえ催促しづらいのですが、こうした立て替えはどう解決するのが角が立ちにくいのでしょうか？

おすすめなのは、「この前のお店おいしかったね。また行こう！ あと、ご飯代のPayPayだけ時間あるときお願いね」と一言添えることです。こうすることで、請求だけの連絡にならず、自然な印象になります。また、PayPayの送金リンクやQRコードを一緒に送っておくと、相手がそのまま送金手続きをしやすくなります。何度も立て続けに催促すると、相手にプレッシャーを与えてしまうことがあります。まずは一度、軽く確認する程度でも十分でしょう。

今後の立て替えトラブルを防ぐコツ

立て替え時のトラブルを低減させるには、「その場で精算する習慣」を作ることで、トラブルを防ぎやすくなります。

最近はPayPayや楽天ペイなどの送金サービスが普及し、会計直後でも、その場で精算しやすくなりました。そのため、「今送ってもらえる？」と会計時に軽く伝えることで、精算漏れを防ぎやすくなります。

また、最初から割り勘アプリを活用するのもおすすめです。誰がいくら支払うのかを整理しやすくなり、精算漏れも防ぎやすくなります。同じ人だけが立て替えを続けると、不公平感につながる可能性があります。支払い役を持ち回りにすることで、負担が偏る状況を避けやすくなります。

何度も精算漏れが起きる場合は、最初から個別会計にする方法もあります。立て替え自体を減らすことで、精算漏れトラブルを避けやすくなります。



お金の話を避けすぎないことが良好な関係につながる

友人同士のお金のやり取りは、少額でも気を使うものです。しかし、遠慮しすぎて何も言えなくなると、不満だけが残ってしまうこともあるでしょう。

大切なのは、「お金を返してほしい」という当然のお願いを、できるだけ柔らかく伝えることです。多くの場合、相手は悪気なく忘れているだけなので、軽く声をかければすぐに解決するケースも少なくありません。

また、今後はその場で送金する習慣や、立て替えを偏らせない工夫を取り入れることで、余計なストレスを減らせます。お金の話を完全に避けるのではなく、お互いに気持ちよくやり取りできる方法を見つけることが、長く良好な関係を続けやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー