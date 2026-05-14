矢口真里、ミセスファンクラブ入会で“推し活“満喫「いっぱいグッズを買って」
【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの矢口真里が12日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月曜〜金曜11時30分〜13時）にゲスト出演。“推し活”しているアーティストを明かした。
【写真】43歳元モー娘。推し公言のミセスと並んだ共演ショット
番組内で、パーソナリティーを務めるお笑い芸人の“東MAX”こと東貴博から曲のリクエストを求められると、矢口は「Mrs. GREEN APPLEさんの曲を」と3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの楽曲をリクエストした。
東から「何でまたこれを？」と尋ねられると、矢口は「私、今“推し活”をしておりまして。ファンクラブ入って、推し棚みたいなのを作って、そこにいっぱいグッズを買って」と語り、“推し活”を満喫していることを明かした。
さらに「もうそれが楽しくて楽しくて！」と声を弾ませ、モーニング娘。時代は“推される側”だったこともあり「だから“推し”の気持ちがすごくわかるという」と共感を込めて語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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【写真】43歳元モー娘。推し公言のミセスと並んだ共演ショット
◆矢口真里、Mrs. GREEN APPLEの楽曲をリクエスト
番組内で、パーソナリティーを務めるお笑い芸人の“東MAX”こと東貴博から曲のリクエストを求められると、矢口は「Mrs. GREEN APPLEさんの曲を」と3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの楽曲をリクエストした。
◆矢口真里「いっぱいグッズを買って」
東から「何でまたこれを？」と尋ねられると、矢口は「私、今“推し活”をしておりまして。ファンクラブ入って、推し棚みたいなのを作って、そこにいっぱいグッズを買って」と語り、“推し活”を満喫していることを明かした。
さらに「もうそれが楽しくて楽しくて！」と声を弾ませ、モーニング娘。時代は“推される側”だったこともあり「だから“推し”の気持ちがすごくわかるという」と共感を込めて語っていた。（modelpress編集部）
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