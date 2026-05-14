2027年5月に関西で開かれる生涯スポーツの国際総合大会「ワールドマスターズゲームズ2027関西」が14日、開幕まで1年を迎えた。兵庫県の斎藤元彦知事は同日、ラジオ関西の生放送に出演し、「一般の市民アスリートの方がいろんな種目に参加できる大会。ぜひ多くの皆さまに参加いただきたい」と語った。

兵庫県の斎藤元彦知事（2026年5月14日 ラジオ関西で）

ワールドマスターズゲームズは、30歳以上であれば参加できる国際スポーツ大会で、オリンピックや世界選手権とは異なり、競技経験や実績を問わず参加できるのが特徴。関西大会では国内外から5万人の参加を目標としている。





斎藤知事は「今のところ順調にエントリーいただいている。半分ぐらいが国内、半分ぐらいが海外の方という状況」と説明。「前回大会が台湾で開催されたこともあり、台湾からの参加が多いと聞いている」と話した。

兵庫県内では、テニスや競泳、水球、バスケットボール、硬式野球、ビーチバレーなどの10競技11種目（別に、オープン競技8種目）が予定されている、ワールドマスターズゲームズ。会期は2027年5月14日〜5月30日までの17日間で、競技エントリー期間は来年（2027年）2月28日までだが、競技ごとに先着順になるとのこと。詳細は、大会専用サイトに掲載されている。

番組では、兵庫県内を本拠地とするスポーツチームの好調ぶりや、選手の活躍についても話題に。斎藤知事は、フィギュアスケート女子で活躍し、前日の13日に神戸で現役引退会見を行った坂本花織さんについても触れ、「この間のミラノ・コルティナオリンピックでも見事な活躍を見せるなど、本当に感動を与えてくれた。兵庫県ゆかり、まさに神戸出身の選手ですから、本当にありがとうございましたという思い」と、これまでの活躍を労うとともに「これから指導者の道に進まれるということで、頑張っていただきたい」とエール。さらに、サプライズの結婚発表にも驚いたそうで、「お幸せになっていただきたい」とはなむけの言葉も送っていた。