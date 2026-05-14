落語家の３代目桂春蝶が１４日、大阪市内で独演会「落語で伝えたい想い第十二作 それゆけ、タイガース！」（６月１３、１４、２０、２１日、大阪・扇町ミュージアムキューブ ＣＵＢＥ０１）の記者発表に臨んだ。

作品は、父の２代目桂春蝶が愛した阪神タイガースを通して、タイガースを愛した名もなき父子３代の物語を、１９４２年から８５年までのファミリーヒストリーとして紡ぐものだ。これまでもライフワークとして「命」をテーマに戦争、病、災害などの落語を創作してきた３代目。

「私が５１歳になりまして。父親の２代目桂春蝶が亡くなったのが５１歳なんですよね。今までは父が前を歩いてくれてて『こっちやで、こっちやで』と言ってくれてた気がする。ここからは『後ろで見守ってあげるから、ワシも生きたことのない時代、年齢を生きていってくれ』と言ってもらえるように思います」

実は中学生当時、父に「中日ファンになりたい」と申し出たという。「青がカッコ良かったから」といういかにも中学生らしい理由だった。

「すると、何とも言えない寂しそうな表情を浮かべて、金庫からおもむろに１００万円の束を取り出し、ぽんと目の前に置いて『これで出ていってください』と…」

絶縁を告げられた。

その後は道を踏み外すことなく（？）、真っすぐに虎党として歩んだ３代目。東京で一緒に暮らす息子も中学２年になり、こちらは神宮球場左翼席に足しげく通う“立派な阪神ファン”に成長したという。そんな孝行息子は早くも人生プランに“保険”を掛けているといい、父にこう告げた。

「人生に本当に何もなくて、人生の底の底に来た時に、落語家にさせてください」

４代目桂春蝶の誕生も時間の問題か。

「人生ってほとんど負けなんですよ。毎日が妥協だし負け。でも自分の人生が０―１０で負けたっていう日でも、タイガースは０―１１で負けてくれる。負けることで寄り添ってくれる球団なんですよ。オヤジに『何でこんな弱い球団を応援してるのか』と聞いた時、しみじみと僕の目を見ながら言うたんですよ。『アホな息子を応援するのと一緒』と。『お前がなんぼアホでも縁を切れるか。アホならアホなほどかわいいと思てる』と」

１００万円の束のことはすっかり忘れていた様子の２代目。天国から“賢い息子”に成長した今のタイガースを、どのように見守っているのだろうか。