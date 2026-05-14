【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

HOBBY WatchのYouTubeチャンネルにて、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」のT-SPARKブースで展示されている商品をピックアップして紹介する動画を公開している。

ブースではT-SPARKが展開する様々なシリーズの参考展示などが数多く展示されている。

今回HOBBY Watchでは「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様(グラビティカノン付属)」、「OVERGEAR オプティマスプライム」、「フォースゲッターロボ」をピックアップし、各商品を担当されている方にインタビューを実施。商品のこだわりポイントやギミックなどを語ってもらった。

【ついに公開「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様(グラビティカノン付属)」あのド迫力が超パワーアップして帰ってきた！【メーカー担当者インタビュー】】【ロマンと遊び心で戦闘力高めに仕上がった「OVERGEAR オプティマスプライム」【メーカー担当者インタビュー】】【「フォースゲッターロボ」とは！？実機を見ながらタカラトミー担当者に直接聞いた！】

(C) ＴＯＭＹ (C)ShoPro

(C) ＴＯＭＹ

(C)Go Nagai-Ken Ishikawa/Dynamic Planning