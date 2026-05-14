佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の14日の天気をお伝えします。



「5月14日は“温度計の日”」

水銀温度計を発明したドイツの物理学者、ガブリエル・ファーレンハイトの誕生日であることから、5月14日は“温度計の日”です。そこで、小学4年生の教科書からの出題です。



正しいのはどちらでしょう？



Q温度計を入れる百葉箱を置く場所は？





■「直射日光がよく当たる場所」 OR 「当たらない場所」■「風を通しやすい場所」 OR 「通しにくい場所」答えは下にあります。正解は「直射日光が当たらない場所」で「「風を通しやすい場所」です。百葉箱は風通しが良く、直射日光の影響を受けない開けた場所に置きます。百葉箱の扉が必ず北向きになっているのは、直射日光が当たらないようにするためです。「気温の予想」14日の最高気温は、各地で25℃以上の夏日になるでしょう。福岡市や北九州市は25℃、久留米市や大牟田市、佐賀市では29℃の予想です。「天気の予想」おおむね晴れますが、気温が上がる筑後地方や佐賀県南部では、いわゆる夕立のような一時的な雷雨の可能性があります。「傘は必要なのかどうなのか？」福岡地方、北九州地方、筑豊地方、佐賀県北部では雨具の出番はありません。筑後地方、佐賀県南部では、にわか雨の可能性があるので、折りたたみの傘があると安心です。「なのか間予報」土曜日は各地で今シーズン一番の暑さになります。福岡市では最高気温が28℃、内陸の地域では30℃以上の真夏日の予想です。熱中症にご注意ください。来週後半の天気は下り坂で、雨の日も増える見通しですので、今週末の日差しは有効に使うようにしましょう。※FBS福岡放送バリはやッ!2026年5月14日午前5時45分ごろ