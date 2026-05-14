巨人の田中将大投手が１４日、ジャイアンツ球場で先発練習を行い、坂本勇人内野手の通算３００本塁打到達を祝福した。

坂本は１３日の広島戦（福井）で代打から三塁の守備に入って途中出場し、１点を追う延長１２回１死一、二塁、遠藤から今季２号となる逆転サヨナラ３ランを放ち、４時間４３分の大熱戦を劇的な形で締めくくった。その様子については「映像を見ました」と語り「最高にいい形、いい場面で決めたなって思いますね」と祝福した。

２人は小学校でクラスメート。兵庫・昆陽里（こやのさと）タイガースでは投手が坂本で捕手が田中将だった。田中将が日米通算２００勝を達成した際、坂本は「僕の自慢」と盟友の偉業を祝福していた。右腕は坂本について「みんなが思っているようにしか見えていないですよ。みんながプロ野球のスターだと見えているように僕も同じように見えています。スタートで出る機会が減って、数字の面でも苦しんでいる、勇人のコメントとかでもありましたけど、苦しんでいる現状でも、やっぱりグラウンドに代打とかで出てきたら『坂本勇人』ってアナウンスされたら球場が沸く。それが答えだと思います。どんな時であれ、期待をかけられている、球場を沸かせられる、そういう選手だと思います」と語った。