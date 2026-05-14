市川團十郎、まるで“料理本の表紙”10皿並ぶ豪華朝食に絶賛する声「ボリューム満点ですね」「定食屋さんみたい」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が13日、自身のSNSを更新。彩り豊かで品数豊富な朝食を公開した。
【写真】「わー料理本の表紙みたい」10皿並ぶ市川團十郎の豪華朝食
團十郎は「私の朝ごはん」と題してブログを更新。「私の朝ごはん、しっかり毎日頂いています」とつづり、豪華な朝食を披露。公開された写真には、サーモンや納豆、白米、味噌汁、かぼちゃの煮物、キムチ、野菜などが並び、食卓には10皿近い料理がずらり。
栄養バランスも意識された豪華な和朝食に、コメント欄には「ボリューム満点ですね」「定食屋さんみたい」「わー料理本の表紙みたいな朝ごはん」「彩り豊かなバランス良い美味しそうな 朝食」「栄養バランス良いですね」「ご飯、しっかり召し上がられてること、ホッとします」といった声が寄せられている。
【写真】「わー料理本の表紙みたい」10皿並ぶ市川團十郎の豪華朝食
團十郎は「私の朝ごはん」と題してブログを更新。「私の朝ごはん、しっかり毎日頂いています」とつづり、豪華な朝食を披露。公開された写真には、サーモンや納豆、白米、味噌汁、かぼちゃの煮物、キムチ、野菜などが並び、食卓には10皿近い料理がずらり。
栄養バランスも意識された豪華な和朝食に、コメント欄には「ボリューム満点ですね」「定食屋さんみたい」「わー料理本の表紙みたいな朝ごはん」「彩り豊かなバランス良い美味しそうな 朝食」「栄養バランス良いですね」「ご飯、しっかり召し上がられてること、ホッとします」といった声が寄せられている。