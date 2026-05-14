KEY TO LIT中村嶺亜、個人でCM撮影に初挑戦 最初は緊張も…「“リアルな僕”のリラックスが撮れてると思います（笑）」
5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が、化粧品ブランド『Pureal（ピュレア）』のブランドアンバサダーに就任した。18日から放送される新CM「僕を満たす5分間」篇に出演する。
【動画】透き通るような美肌…シートマスクを楽しむKEY TO LIT・中村嶺亜
夜のリラックスタイムや撮影前の集中時間など中村の“日常の5分間”を描き、心も肌も満たされる “特別なひととき”としてPureal（ピュレア）があった、というストーリーに。CMでは思わず口ずさみたくなる軽快でリズミカルなメロディに合わせてシートマスクを楽しむ中村の姿がみどころとなる。
撮影開始当初は、やや緊張した面持ちを見せていた中村だが撮影が進むにつれ次第に緊張もほぐれ、表情はどんどん豊かになっていった。「いかに商品を魅力的に伝えるか」を意識して撮影に挑んでいた中村は、ご自身の名前「嶺亜（レイア）」とブランド名「ピュレア」を掛け合わせた“ピュレアレアコンビ”で化学反応を起こそうと、さまざまな表現を模索。遊び心を大切にしながらも真剣に撮影へ挑む姿勢が印象的で、「僕を満たす、5分間。」という世界観を感じることのできる完成度の高いCMに仕上がっている。
また、オンエアが始まる18日に合わせて、公式サイトでは、中村のビジュアルを使用した特設ページをオープンする。
■中村嶺亜（KEY TO LIT）インタビュー
――本日の撮影はいかがでしたか？
僕個人のCM撮影が初めてだったので、最初はちょっと緊張感もあったんですけど、すごく現場自体があったかくて、“リアルな僕”のリラックスが撮れてると思います（笑）すごく楽しく撮影できました。
――撮影に向けて、準備してきたことは？
基本毎日シートマスクを使うんですけ、今回ピュレアのシートマスクで肌管理をしてきたので、もし撮影当日に綺麗だねってめてもらえたら「ピュレア使ってきました！」って言えるように準備してきました。ちなみに今回はこのカフェインリフト使って挑んだので、今回の映像を見ていいなと思ってくれた方は、こちらめちゃくちゃお勧めします。
――撮影中に意識したことは？
CMなので、商品が一番よく映るように意識しながら、言葉で説明するのは難しいんですけど、映像を確認しながら、ピュレアと中村嶺亜の「ピュレアレア」コンビで化学反応を起こせないかなと思いながら撮影に挑んでましたね。
【動画】透き通るような美肌…シートマスクを楽しむKEY TO LIT・中村嶺亜
夜のリラックスタイムや撮影前の集中時間など中村の“日常の5分間”を描き、心も肌も満たされる “特別なひととき”としてPureal（ピュレア）があった、というストーリーに。CMでは思わず口ずさみたくなる軽快でリズミカルなメロディに合わせてシートマスクを楽しむ中村の姿がみどころとなる。
また、オンエアが始まる18日に合わせて、公式サイトでは、中村のビジュアルを使用した特設ページをオープンする。
■中村嶺亜（KEY TO LIT）インタビュー
――本日の撮影はいかがでしたか？
僕個人のCM撮影が初めてだったので、最初はちょっと緊張感もあったんですけど、すごく現場自体があったかくて、“リアルな僕”のリラックスが撮れてると思います（笑）すごく楽しく撮影できました。
――撮影に向けて、準備してきたことは？
基本毎日シートマスクを使うんですけ、今回ピュレアのシートマスクで肌管理をしてきたので、もし撮影当日に綺麗だねってめてもらえたら「ピュレア使ってきました！」って言えるように準備してきました。ちなみに今回はこのカフェインリフト使って挑んだので、今回の映像を見ていいなと思ってくれた方は、こちらめちゃくちゃお勧めします。
――撮影中に意識したことは？
CMなので、商品が一番よく映るように意識しながら、言葉で説明するのは難しいんですけど、映像を確認しながら、ピュレアと中村嶺亜の「ピュレアレア」コンビで化学反応を起こせないかなと思いながら撮影に挑んでましたね。