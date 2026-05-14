CANDY TUNE、「写真集ジャンル」で自身初の1位【オリコンランキング】
「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループ・CANDY TUNEの結成3周年を記念した初の写真集『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES』が、14日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、週間売上0.4万部で自身初の1位を獲得した。
【画像】解放感たっぷり！CANDY TUNEの写真集より（中面カット）
本作は、「南国に行きたい」というメンバーの希望からタイ・バンコクで撮影。グループ、ユニット、ソロカットを収録し、メンバー同士だからこそ見せる表情や仲むつまじい姿を収めた。
タイの民族衣装や、アイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの撮影など、普段は見ることのできない姿も詰め込まれている。
CANDY TUNEは刊行にあたり、「いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんでいただけると思うので、作品を通して新しい魅力を感じてもらえたら嬉しいです!!」と公式コメントを寄せている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【画像】解放感たっぷり！CANDY TUNEの写真集より（中面カット）
本作は、「南国に行きたい」というメンバーの希望からタイ・バンコクで撮影。グループ、ユニット、ソロカットを収録し、メンバー同士だからこそ見せる表情や仲むつまじい姿を収めた。
CANDY TUNEは刊行にあたり、「いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんでいただけると思うので、作品を通して新しい魅力を感じてもらえたら嬉しいです!!」と公式コメントを寄せている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞