サンキューマート『NARUTO』初登場！センス抜群なアイテム発表 「洗濯ネット」「アクリル前髪クリップ」など
テレビアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の限定アイテムが、サンキューマートに初登場することが決定した。うずまきナルトやうちはサスケをはじめとするキャラクターたちをフィーチャーした各アイテムが、全品390円(税込429円)で6月中旬に発売される。
【写真】センス抜群な絵柄！サンキューマート『NARUTO』全グッズ
今回登場するアイテムは、各里を象徴するモチーフをはじめ、キャラクターたちのデザインを豊富に取り入れ、アニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の魅力や世界観を楽しめるデザインに仕上げた。
日常使いしやすい「洗濯ネット」や「アクリル前髪クリップ」など自宅で活躍するアイテムをはじめ、ランダム仕様の「缶バッジ」や「アクリルキーホルダー」などコレクション性の高いアイテムまで、幅広いラインナップされている。
キャラクターのイメージカラーを活かした「ランダムミニクリアケース」は、全7種のデザインで登場。「ランダム缶バッジ」は全7種で展開し、単体で楽しめるほか、集めて並べることで世界観が広がるアイテムになっている。
「前髪クリップ」は、キャラクター同士の組み合わせが魅力的なデザインで、「顔隠しケース」は、学生証やカード等の顔写真を隠すことができ、プライバシー保護にも配慮した実用性の高いアイテム。ランダム仕様の「アクリルキーホルダー」も全7種で登場する。
WEB先行予約受付が公式オンラインショップでスタートしている。
【写真】センス抜群な絵柄！サンキューマート『NARUTO』全グッズ
今回登場するアイテムは、各里を象徴するモチーフをはじめ、キャラクターたちのデザインを豊富に取り入れ、アニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の魅力や世界観を楽しめるデザインに仕上げた。
キャラクターのイメージカラーを活かした「ランダムミニクリアケース」は、全7種のデザインで登場。「ランダム缶バッジ」は全7種で展開し、単体で楽しめるほか、集めて並べることで世界観が広がるアイテムになっている。
「前髪クリップ」は、キャラクター同士の組み合わせが魅力的なデザインで、「顔隠しケース」は、学生証やカード等の顔写真を隠すことができ、プライバシー保護にも配慮した実用性の高いアイテム。ランダム仕様の「アクリルキーホルダー」も全7種で登場する。
WEB先行予約受付が公式オンラインショップでスタートしている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優