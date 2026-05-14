サンキューマート『NARUTO』初登場

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　テレビアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の限定アイテムが、サンキューマートに初登場することが決定した。うずまきナルトやうちはサスケをはじめとするキャラクターたちをフィーチャーした各アイテムが、全品390円(税込429円)で6月中旬に発売される。

【写真】センス抜群な絵柄！サンキューマート『NARUTO』全グッズ

　今回登場するアイテムは、各里を象徴するモチーフをはじめ、キャラクターたちのデザインを豊富に取り入れ、アニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の魅力や世界観を楽しめるデザインに仕上げた。

　日常使いしやすい「洗濯ネット」や「アクリル前髪クリップ」など自宅で活躍するアイテムをはじめ、ランダム仕様の「缶バッジ」や「アクリルキーホルダー」などコレクション性の高いアイテムまで、幅広いラインナップされている。

　キャラクターのイメージカラーを活かした「ランダムミニクリアケース」は、全7種のデザインで登場。「ランダム缶バッジ」は全7種で展開し、単体で楽しめるほか、集めて並べることで世界観が広がるアイテムになっている。

　「前髪クリップ」は、キャラクター同士の組み合わせが魅力的なデザインで、「顔隠しケース」は、学生証やカード等の顔写真を隠すことができ、プライバシー保護にも配慮した実用性の高いアイテム。ランダム仕様の「アクリルキーホルダー」も全7種で登場する。

　WEB先行予約受付が公式オンラインショップでスタートしている。