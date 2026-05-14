「ドジャース−ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が三回に復帰後初アーチとなる３号ソロを放った。

直前にエスピナルが先制ソロを放ち、スタンドがざわついた中、ベッツも４球目のフォーシームを完璧に捉えた。打球は左翼席に勢いよく飛び込む２者連続３号ソロ。右脇腹痛から復帰３試合目で待望のアーチだ。

ベッツは４月４日のナショナルズ戦に「３番・遊撃」で出場し、初回の打席で四球で出塁した後、４番フリーマンの右中間二塁打で生還。しかし、ベンチに戻る足取りは重く、その裏の守備から途中交代した。

試合後にＭＲＩ検査を受けた結果、右腹斜筋に損傷が判明。ロバーツ監督は初回の打席でバットのスイングを止めた際に痛めたと明かしていた。

当初は１カ月以内の復帰が見込まれていたが、再発を避けるために慎重に調整を進めていた。２度のマイナー出場を経てメジャー復帰を果たし、４月３日以来のアーチをかけた。

また先発の大谷翔平投手にとっても３イニングを無失点に抑えた中、貴重な援護点となった。さらに四回にはテオスカー・ヘルナンデスのタイムリーなどで２点を追加。４連敗中は貧打にあえいでいたドジャース打線がつながりをみせた。