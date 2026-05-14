「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手がまさかのボークでピンチを招くも無失点に抑えた。最終的に７回無失点の快投で３勝目をマークした。

三回２死からアラエズに粘られた末に四球で歩かされた。走者一塁となった状況で大谷はワインドアップのモーションに。これに気づいたアラエズが一塁からスタート。大谷は二塁へボールを送ったが、これがボークと判定され得点圏に走者を背負った。

まさかの展開にスタンドもざわついたが、大谷はラモスを中飛に打ち取って無失点。直後、ベンチに戻る大谷とアラエズがすれ違うシーンがあり、互いに苦笑いを浮かべながら引き揚げた。

昨年はパドレスに在籍し、死球騒動の際もコミュニケーションを図っていた大谷とアラエズ。序盤３イニングを無失点に抑えた。直後にはエスピナル＆ベッツの２者連続弾が飛び出し、待望の援護点が生まれた。

直後はギアを上げてデバースに内角低めのスイーパーで膝をつかせて空振り三振に斬るなど、圧巻の３者連続三振。まさかのミスがありながらもゲームを支配した。さらに２点の援護をもらった五回は２三振を奪い２イニング連続の三者凡退。最終的に今季最多１０５球の熱投で７回無失点で３勝目を挙げ、チームの連敗を４で止めた。