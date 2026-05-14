2021年のドラマ『サレタガワのブルー』（MBS）や2025年に放送された『完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―』（日本テレビ系）など、“不倫”や“復讐”というハードな題材のドラマで存在感を放ってきた堀未央奈。読売テレビ・中京テレビほかで放送中の『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』では、不慮の事故ですべてを失った女性が顔と名前を変え、家政婦としてかつての夫の家庭に潜入するという壮絶な復讐劇に挑んでいる。アイドル時代の経験を糧に、“悔しさ”をエネルギーに変えて突き進む堀。30歳という節目を目前にした今、自身のキャリアと私生活、そして本作に懸ける熱い思いを聞いた。

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ーー『完全不倫』から約1年、再び“不倫”と“復讐”がテーマの作品ですが、『ディープリベンジ』のストーリーはいかがですか？

堀未央奈（以下、堀）：撮影を終えた今となっては、「不倫がテーマだった」ということを忘れるくらい、物語の展開が凄まじくて。単なる復讐劇にとどまらず、「あそこにまで繋がるのか！」という驚きがあります。ある意味、新しいジャンルのエンターテインメントとして楽しんでいただけると思います。

ーービジュアル面でも、堀さんの“包帯ぐるぐる巻き姿”が非常にインパクトがありました。

堀：実際に巻いて撮影したのですが、これほど巻かなきゃいけないほどの事故を経験して、過去を捨てたんだなと、役の気持ちを痛感しました。私は元々ビジュアル作りが大好きなので、楽しみながら演じられましたね。

ーー主人公の望美が「佐藤香子」と名を変え、顔まで変えて復讐に走る。その執念の理由はどこにあるのでしょうか？

堀：普通なら絶望して終わってしまうような境遇ですが、彼女がこれほど強い行動力を発揮するのには、実は大きな理由があるんです。物語が進むにつれて、なぜ彼女がここまで強くなれたのかという“謎”が明かされていくので、そこもぜひ注目してほしいですね。

ーー劇中では石川恋さん演じる絵梨華とのキャットファイトも見どころになっていますが、共演はいかがでしたか？

堀：石川さんは本当に絵梨華そのもので、現場の空気を一瞬で変える迫力がありました。でも素顔はすごく柔らかくて飾らない方なので、その力の抜き方はすごく勉強になりました。

ーー飯島寛騎さん演じるダメ夫・良一の“クズっぷり”も話題ですね。

堀：飯島さんは本当に凄かったです！ 土下座の勢いや焦ったときの目線など、「本当にこんな人いそうだな」と思わせるリアリティがあって、役者としての肝の据わり方を感じました。

ーーどん底から這い上がる香子の感情に共感する部分はありますか？

堀：私も「悔しい」という感情を原動力にするタイプなので、すごく共感しました。ハッピーなときより、どん底にいるときに生まれる感情のほうが、自分のものにできれば強いじゃないですか。これまでの人生でも、高い壁にぶつかったときは「自分はこれしきで落ち込む器じゃない」と言い聞かせて立ち上がってきました。

ーー堀さんにとって、特に大きな転機となった経験は？

堀：乃木坂46に入って半年で、研究生からいきなりセンターに抜擢された16歳のときですね。右も左もわからない田舎者だったので、ファンの方からも周りからも厳しい目で見られました。当時は楽しむ余裕なんて1ミリもなくて、ただただ自分に納得がいかない。その“悔しさ”を糧に、「センターに選ばれた理由を後から自分で証明して、みんなを納得させよう」と必死に活動してきました。

ーー乃木坂46卒業から6年、順調にステップアップされているように見えますが、今も挫折を感じることはありますか？

堀：もちろんあります！ オーディションに落ちることもありますし、自分の発信が意図した通りに伝わらないこともあって。でも、ただ座り込んでいるより、何度も立ち上がったほうが価値観が広がると思うんです。だから常に自分のお尻を叩いて、スパルタで生きています（笑）。

ーー2026年は20代最後の年にもなりますね。

堀：あっという間ですね。自分自身の現状については満足しつつ、野心もたっぷりあって。次は世界の方にお芝居を見てもらえるチャンスを掴みにいきたい。そのためにいろんな場所へ出かけたり、作品を観たりして、自分の引き出しを増やす人生経験を重ねているところです。

ーー先日、乃木坂46時代の同期である北野日奈子さんの結婚祝いの様子をInstagramにアップされていましたが、堀さんは結婚について考えたりすることはないんですか？

堀：今は全く結婚願望がないんです。私は結婚をゴールにしてしまうと、何かを妥協したり冷静な判断ができなくなったりしそうで。まずは20代から30代前半にかけて、自分自身をしっかり固めたい。「一番信頼できるのは自分」と胸を張って言えるようになりたいんです。自分さえぶれなければ、どんな変化が起きても大丈夫だと思えるから。

ーー自分の中の軸をぶらさないことが大事だと。

堀：そうですね。今はとにかく“楽しむこと”を常に大事に、自分に時間を使いたいなと思っています。今は母と一緒に旅行するのが毎月の目標です。今まで子どものことを優先して、あまり自分の願望を言ってこなかったタイプの母が、「死ぬまでにやりたいことリスト」を作ってくれたんです。それがすごく嬉しくて。やらずに後悔はしたくないので、できるうちにいろんなことを経験していきたいです。

（取材・文＝宮川翔）