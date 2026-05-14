勝みなみがホールインワンを達成！ その瞬間、母親は車を探して周りをキョロキョロ「副賞なしでしたトホホ」
勝みなみの母親が、主に勝の日常の様子を伝えているインスタグラム「@minamino_uragawa」を更新。米国女子ツアー「ミズホ・アメリカズオープン」に参戦、トータル3アンダー・14位タイでフィニッシュしたことを投稿した。
【写真】幸運をもたらしたダブルレインボーとダブル四つ葉のクローバー（全8枚）
昨年までとはコースが変更になった事を受けて、勝は前週のメキシコから日曜日の夜に移動すると、月曜日の早朝から練習を開始したことを明かした。母親の印象としてはグリーンが難しいため「そんなにビッグスコアは出ないかなー」だったそうだ。しかし勝は「初日からダブルボギーやらホールインワンやらで忙しいゴルフをしていました笑」「バーディーチャンスにはつくのですがなかなか決まらない…決まらないと流れが悪くなる…というパターンでした」というゴルフを展開していた。それでも最終日はノーボギーでのラウンドを実現させ「最高の母の日の贈り物でした！！（これは本気）」と母親を喜ばせていた。ボギーなしのラウンドは「今年になって多分2回目」とのことだが、「最近やっとショットがハマりつつあるので、再現性を高めていければ良いかも！！と思っている今日頃です」と、次戦以降の活躍を期待していた。なお「初日のホールインワンは、練習日の朝見たダブルレインボーと、いっぺんに２つ見つけた四つ葉のクローバー効果だったのでしょうか。。」と記すと、美しい虹と四つ葉のクローバーを両手に持つ勝の写真も公開した。そして嬉しいホールインワンを確認した母親は「#入った瞬間周りを見渡して車を探しましたが」「#副賞なしでしたトホホ」と、ちょっと残念そうに本音を漏らしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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