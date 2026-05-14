上田桃子が生後6カ月長男のむっちむちショットを公開！「桃ちゃんママ、長男君おめでとうございます」
上田桃子が自身のインスタグラムを更新。こどもの日に長男の“初節句”を祝った様子を披露した。
【写真】むっちむちな長男と、ママ顔の上田桃子（全3枚）
「端午の初節句」とつづり、ハッシュタグでも「無病息災」「こどもの日」と投稿。写真では、立派な兜が飾られた部屋で、昨年10月に誕生した第一子となる生後6カ月の長男がソファに座る姿を公開している。小さな体でちょこんと座る愛らしい様子と、存在感ある兜の組み合わせが印象的な一枚となっている。さらに、「私も小さいとき菖蒲のお風呂に入ってたな〜と懐かしくなりました」と振り返りながら、長男を抱っこして菖蒲湯に浸からせる親子ショットもアップ。伝統行事を大切にしながら、穏やかな育児の時間を過ごす様子が伝わってくる。上田は、つい先日にも長男のハーフバースデーを祝う写真を投稿しており、今回の投稿でも成長を感じさせる姿に注目が集まった。この投稿にファンからは「桃ちゃんママ、長男君おめでとうございます」「桃ちゃんがお母さん新鮮です」「なんとも良い写真ですね」と温かなコメントが寄せられていた。育児に奮闘する一方で、現在はレギュラーツアーの解説などでも活躍している上田。母としての表情を見せながら、ゴルフ界でも存在感を放っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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【写真】むっちむちな長男と、ママ顔の上田桃子（全3枚）
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