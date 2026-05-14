TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が13日、放送された。今放送は「街行く人とお互いの服を賭け…勝てば相手の服を1枚ゲット、負ければ自分の服を1枚失う、野球拳対決！そして、そのロケを終えた格好のまま雪山に移動して…極寒耐久対決へ」で衝撃映像が公開された。

FUJIWARA藤本敏史、品川庄司の庄司智春、みなみかわ、ジャングルポケットのおたけが参加。4人が街中で野球拳を繰り広げ、勝利したアウターを獲得していくシステム。負けると、服を剥ぎ取られていく。

4人は2月の都内で制限時間10時間のロケを展開。野球拳を何度も繰り返し、雪山用の防寒具を集めた。そして深夜11時、標高1300メートルの群馬県川場スキー上に4人が登場。極寒耐久対決を行った。脱落順で賞金が決まっている。優勝賞金は20万円だった。

みなみかわは靴のみのパンツ一丁、藤本はズボンなしの状態で参加。体の末端から寒さが襲う。まずはみなみかわがロケ開始後28分で脱落。藤本は重ね着していたダウンをズボン代わりに履いて暖を取った。

ロケ開始後1時間30分頃、庄司は「耳がなくなっちゃうよ」と叫ぶと、藤本が「芳一芳一」と「耳なし芳一」を引き合いにツッコミ発射。その藤本も「つま先がなくなっちゃうかも…」と鼻水出しながら寒さを訴えた。さらに藤本はあまりの寒さに耐えきれず、つま先を口に含んで寒さをしのごうとするも失敗した。

2人目の脱落はロケ開始1時間42分後だった。庄司の耳が限界となり、脱落。藤本は「よっしゃー！ いくぞ！」と2分後にギブアップ。おたけが優勝した。

Xでは「定期的にパン1の芸人さん冬の雪山連れてってるけど 壊死はないだろうけど 下手したら凍傷になるよ」「企画としては面白かったけど、街中を上半身裸パンツ一丁で練り歩くというのは普通に公然ワイセツなのでは？と引っ掛かってしまう あと普通に雪山であの格好は凍傷が心配になる」「雪山で体張ってる芸人さんカッケー」などと書き込まれていた。

放送後、みなみかわの妻、南川雅代氏がXを更新。「全力で身体張ってて我が夫ながらカッコよかったです！！ 水曜日様またよろしくお願いいたします！！」とつづり、パンツ一丁での都内ロケ姿の写真を公開した。