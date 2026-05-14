１４日前引けの日経平均株価は前営業日比１７６円７６銭高の６万３４４８円８７銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１３億９２８２万株、売買代金概算は６兆７２５億円。値上がり銘柄数は５６７、対して値下がり銘柄数は９５７、変わらずは４０銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場で日経平均は一時５００円あまり上昇し、ザラ場の最高値を更新した。前日の米ハイテク株高を受けて朝方からリスク選好ムードが漂い、ＡＩ・半導体関連をはじめ主力銘柄の一角に投資資金が流入。全体相場の押し上げに寄与したものの、買い一巡後は伸び悩んだ。個別では決算発表に絡んだ売買が活発だった。プライム市場では値下がり銘柄数のほうが多く、全体の約６割に及んだ。ＴＯＰＩＸは概ねマイナス圏での値動きを続けた。日本時間午前１１時過ぎ、トランプ米大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談が始まった。



個別ではキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やアドバンテスト＜6857＞が高く、ＳＣＲＥＥＮホールディングス＜7735＞が値を飛ばした。ファナック＜6954＞、ルネサスエレクトロニクス＜6723＞、ローム＜6963＞が水準を切り上げ、トヨタ自動車＜7203＞、レゾナック・ホールディングス＜4004＞も高い。メイコー＜6787＞、日本エム・ディ・エム＜7600＞がストップ高カイ気配となった。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞、ファーストリテイリング＜9983＞が軟調。三井金属＜5706＞が大幅安だった。ソニーグループ＜6758＞、任天堂＜7974＞も水準を切り下げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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