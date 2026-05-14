元モーニング娘。で４児の母のタレント・市井紗耶香が、家族でのディズニーショットを公開した。

４月に４人の子どものうち、長女と次女の２人が社会人になったことを報告していた市井が１３日までに自身のインスタグラムを更新。「千葉県船橋市生まれの４２歳 念願のミッキーにたくさんのありがとうを伝えられた」と記し、長男と三女らと一緒にディズニーリゾートを楽しむ家族ショットをアップ。

「赤ちゃんだった頃の私は当時ソバージュかけてた母に連れられベビーカーに乗って、オープン間もないディズニーランドを目をぱちくりさせながら見てました。ビデオもよく撮っていたなぁ。＃エレクトリカルパレード 思い出せばほんとうに懐かしい いつ訪れても訪れるみんなが笑顔でしあわせに溢れてる そしてまた頑張ろうって思える まさにＭａｇｉｃ Ｍｉｒａｃｌｅ ありがとうミッキー ありがとうディズニーリゾート」「＃ディズニーシー２５周年 ＃ディズニー４３周年」とつづった。

市井は２００４年にギタリストと結婚して長女と次女をもうけるも、１１年に離婚。１２年に一般男性と再婚し、１３年３月に第３子となる男児、１７年４月に第４子女児を出産した。