◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＭ・ベッツ内野手が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で「１番・遊撃」で先発出場し、１点を先制した３回無死の場面で左翼に豪快な３号ソロを放り込んだ。９番エスピナルとの２者連続アーチに、本拠地は熱狂の渦に包まれた。

ベッツは、右脇腹を痛めて開幕直後に離脱。８日（日本時間９日）に傘下３Ａのマイナー・コメッツで本拠地・ビーツ戦に「３番・遊撃」でスタメン出場し、１打席目に安打を放つなど、３打数１安打。４月４日（同５日）の敵地・ナショナルズ戦以来、約１か月ぶりの実戦復帰すると、１１日（同１２日）の本拠地・ジャイアンツ戦に「２番・遊撃」でメジャー復帰し、復帰後初安打もマークしていた。

この日は大谷翔平投手が投手専念で登板。２１年サイ・ヤング賞左腕のレイとの投げ合い。初回は先頭のイ・ジョンフ（李政厚）、続く２２〜２４年に３年連続首位打者のアラエスを遊ゴロ、二ゴロ。ラモスに四球、４番のディバースに中前安打で２死一、三塁のピンチを迎えたが、２１歳のエルドリッジには１００・６マイル（約１６１・９キロ）を投げ込むなど３球三振を奪って無失点で切り抜けた。

２回は先頭のアダメスから４球連続スライダー（スイーパー）で空振り三振を奪うなど３者凡退。３回は２死からアラエスに１０球粘られて四球を与えると、ボークで２死二塁となったが、ラモスを中飛に抑えた。ボークは２１年以来５年ぶり。ベンチに戻る際にはアラエスと言葉を交わして笑顔も見せた。３回終了時点で１安打無失点と好発進を切った。